原标题：“中国教育的‘一带一路’同样通往意大利”

■推动共建“一带一路” 教育在行动系列报道⑥

“我有一个目标：让意大利成为中国留学生进入欧洲的大门，为此我会竭尽全力。”意大利教育、大学及科研部（以下简称教育部）高等教育和国际化司负责人费德里科·钦奎巴米（Federico Cinquepalmi）博士，近日在罗马接受中国教育报刊社记者专访时如此表示。

钦奎巴米说，近年来，意中关系良好，教育合作交流也保持着良好关系，并结出丰硕成果。“意大利愿意与中国合作，因为两国都是伟大、古老的国家，与中国合作是一种荣誉。”

他介绍，意大利参与了欧洲高等教育改革计划——“博洛尼亚进程”，根据该计划，48个欧洲国家大学可以自由交流交换学生和师资，并互认学分学历。今年6月，意大利将作为东道主在博洛尼亚举办大会，纪念“博洛尼亚进程”实施20周年，并邀请1000余名世界各国的大学校长，一起探讨未来全球一体化教育体系，“我们诚挚地邀请中国的大学校长也来参加大会”。

意大利教育部提供的一项不完全统计显示，近年来中国学生赴意大利大学留学人数，由2003—2004学年的220人，激增至2017—2018学年的7507人，增长了33倍。注册意大利综合性大学的外国留学生中，中国学生数量居第3位。

2006年和2009年，意大利政府先后推出了吸引中国学生赴意留学的“马可·波罗计划”和“图兰朵计划”。钦奎巴米表示，未来意大利政府将会付出更多努力，不仅希望增加留学生数量，更希望提高他们的质量。“我们很愿意接受包括中国学生在内的高质量的留学生，并希望他们以优异成绩毕业，将学习成果带回祖国。”

“高等教育是两国交流合作一个很好的领域。”钦奎巴米介绍，意方计划未来与中国政府合作，在高等教育领域实行双学位计划。这意味着，交流合作将不仅限于两国政府间，两国大学间也可以直接建立交往关系。比如学生攻读博士学位，可以有50%的时间在对方国家学习。目前，佛罗伦萨大学与中国的同济大学已经开始了这种尝试。

中国驻意大利使馆教育处参赞罗平向记者介绍，目前每年在华学习的意大利学生约6400人，中国已成为意大利学生在欧盟外国家的第一大留学目的国，但接受学历教育比例偏低、专业上多偏重于语言学习。

钦奎巴米也坦言，过去两国对对方国家的教育体系了解不足，很多中国学生来意大利，只是对语言、文化感兴趣；很多意大利学生同样认为，去中国只是学习文化而非科技方面的知识，“他们还意识不到中国大学的科研实力，这显然有失偏颇”。

“我们希望中国能向世界展示，中国可以提供高质量的教育，特别是在高水平科研方面，让更多学生和研究人员看到，在中国进行高水平科学技术研究的前景和机遇。”钦奎巴米说。

意大利与“一带一路”早有渊源。2000多年前，古丝绸之路便以长安为起点，以罗马为终点，这条路被认为是连接亚欧大陆的古代东西方文明的交汇之路。在21世纪的今天，“一带一路”倡议为两个古老国家提供了进行更大范围合作的重要机会。

专访结束前，钦奎巴米特别向记者强调：“我们的总理在回应中国‘一带一路’倡议时说，‘这条路通往意大利’。中国教育的‘一带一路’同样通往意大利。”

(责编：何淼、熊旭)