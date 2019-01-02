每周人物点评：洋教授直播成网红

原标题：每周人物点评

双双受罚

前些日子，一名女童在家中多次被殴打的视频被人发布在网上，引发轩然大波。

2018年12月27日，深圳宝安警方通报证实，殴打者为女童亲生父母，因子女教育等生活琐事，多次打骂女童，目前已对施暴者刑事立案侦查，并对二人采取刑事强制措施。同时，也对非法窃取、发布监控摄像头画面的王某礼、钟某云二人作出行政处罚。

监控摄像头是女童父亲为了监管子女状况安装的，王、钟二人利用非法获得的摄像头账号及密码，多次登录摄像头偷窥，并下载编辑后发布，其行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》。

有人同情被处罚的视频发布者：“他们是在救孩子啊，处罚了以后谁敢做好事？”

说这话的人，法治观念同样淡薄。对于殴打者来说，暴力侵害未成年人是犯罪，即便是对亲生孩子也不可以；对于视频发布者来说，目的正义也不能证明手段合理。

好比前段时间，演员蒋劲夫因家暴女友在日本入狱，一些明星好友发微博曝光其女友的“心机”、呼唤“真相”，却引来众多网友“讨伐”，正是因为这些明星自觉或不自觉地在为蒋确凿的犯罪行为寻找合理性。

道德的水位可以讨论，法律的红线没得商量。一旦逾越，就得接受法律的制裁。

搞双标的“大学生”

《检察日报》最近报道了一则新闻：某重点医科大学毕业生赵航，嫌弃医务工作太累，2015年学成毕业后，放弃到医院工作的机会，走上复制他人信用卡的犯罪道路。

这桩丑闻最大的槽点是，赵航被抓获后，向办案人员反复哭诉：“我和监室里的其他人不一样，他们都是犯罪的人，而我是大学生，我有一身本领，请你们放我出去吧！”

十余年寒窗苦读，该珍惜羽毛的时候，他没把家人的期待、学校的栽培放在心上，没用一身本领救死扶伤；锒铛入狱了，又不知道从哪来的优越感，认为自己和其他犯罪的人不一样，妄想凭大学生的身份换得优待。这样搞双重标准，真是让人哭笑不得。

关于双标，高晓松在某节目上的一番话挺有意思。他说，年轻人“要有一以贯之的世界观，不能要自由的时候把西方的那套拿出来，要钱的时候把东方的那套拿出来”。

选一条路，一以贯之，别啥都想要。要是真把自己当成一身本领的大学生，早干吗去了？

洋教授成网红

60岁的英国化学家戴伟，在快手、抖音等短视频平台上，靠有趣的化学科普实验直播，短短数月间收获了200多万粉丝。

这个“胖胖的白胡子老爷爷”在洗洁精中加入双氧水和催化剂，瞬间产生的气泡从试管中奔涌而出，直顶天花板。他还表演吸入密度比空气低的氦气，让声带震动速度加快，声音变得像唐老鸭。

戴伟在实验中喜欢讲笑话，打比喻。他把催化剂比作雷锋，把冒烟的烧瓶比作阿拉丁神灯。

他最受欢迎的视频拥有上千万的点击量。视频里常传来小朋友的尖叫和欢呼声。

定居中国22年，做科普8年，当得知短视频软件在农村地区很火爆时，戴伟更来了干劲，因为这可以让更多平时没有机会做实验的人感受科学的乐趣。

一位年迈的外国科学家，在中国无偿做科普，已属不易，而戴伟更难能可贵之处在于，一肯放下身段，二讲传播方法。

笔者采访过一位教科院的博士，为了实践教学理念，他常年到各地基层学校给中小学生上课。他说，自己在教研员中不算异类也算少数——很多教研员已经不讲课了，怕“跌份儿”。这些专家，连上讲台都觉得有失身份，更遑论投身“闹哄哄”的网络平台了。

还有一些专家学者，学富五车之后，只会讲天书、不会说“人话”，好像非要把话说得让人听不懂才显得有水平。殊不知，让群众喜闻乐见，才是功力。

本期点评 唐琪

《中国教育报》2019年01月02日第4版

(责编：何淼、熊旭)