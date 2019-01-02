原标题：筑牢学生理想信念之基，教师何为

培养什么人，是教育的首要问题。这是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。如何培养人？习近平总书记强调，首先要在坚定理想信念上下功夫，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，树立“四个自信”，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。

无论是教育者还是学习者，在当下越是全球化进程发展加快，越是要护住我们的“中国”之根，站好我们的“中国”之基，守住我们的“中国”之魂。作为新时代的教师，如何勇担时代重任，筑牢学生理想信念之基？

教师要在加强品德修养上下功夫。优秀教师不仅是师者，更是使者、示者。教师不能只做传授书本知识的教书匠，而要成为塑造学生品格、品行、品位的大先生。社会要在激发广大教师的责任感、使命感和职业荣誉感上下功夫，作为教师自身，正人先正己，要练好内功，加强师德师风建设，深化教育教学改革，在学习榜样和楷模的同时，要行得正、走得直、坐得端、教得好，要有“至大至刚”的“浩然正气”，要秉承中国人特有的精神基因——家国情怀，以人为本，以生为本，让自己成为先进思想文化的传播者，中国共产党执政的坚定支持者，学生健康成长的指导者和引路人。

教师要在增长见识上下功夫。要做到学生有理想，首先教师要有理想；要做到学生真信，首先教师要真信。教师要以坚定的理想信念筑牢精神之基，就必须有深厚的理论基础作为根基，要加强党史、国史、改革开放史、社会主义发展史等的学习，要在学习领会我国不断取得的思想理论成果中，与国家共发展、同呼吸、共命运，坚定不移听党话、跟党走。

具体到教育教学中，要将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，随时体察学生的思想状态，师生一道做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者。把意识形态教育落到实处，坚定马克思主义的指导地位，强化党对教育工作的领导，让学校成为壮大主流思想、复兴伟大中国梦的强大舆论场、实践场；让学生在系统的、科学的、鲜活的思想理论教育中学会成长，学会成人成才。

教师要在培养奋斗精神上下功夫。各级教育行政部门应继承弘扬中华优秀文化传统，深挖在中国这片深情沃土上不惜为国家抛头颅、洒热血的壮士英烈事迹；宣传在新中国改革开放后有创新和创造的领军人才创举；适应时代要求，健全以社会主义核心价值观为统领的大中小幼一体化德育体系，培养担当民族复兴大任的时代新人；重振师道尊严，打造胜任教书育人使命的“四有”好老师。

教师要在增强综合素质上下功夫。要成为师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师，需要我们每一位教师担起使命，加强自身学习，做到真学、真懂、真信；善于自我思考，动则三思，虑而后行；怀天下践真行，求真理、悟道理、明事理，教育引导学生培养综合能力，培养创新思维。

(责编：何淼、熊旭)