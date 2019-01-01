原标题：特殊类型招生从严有利遏制“功利主义”

日前，教育部发布《关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》和《2019年普通高等学校部分特殊类型招生基本要求》，对高校艺术类专业、高水平艺术团、高水平运动队及保送生招生工作进行部署。较之2018年，2019年对艺考文化课要求明显提高；对报考高水平艺术团测试成绩特别突出的考生，文化课降分的绿色通道也将关闭；2017年秋季及以后入学学生获得的“省级优秀学生”称号，将不再是保送的条件。（相关报道见04版）

艺考提高文化课成绩要求，取消“省级优秀生”保送，指向十分明确，就是要遏制特殊类型招生中的功利主义倾向。因为围绕功利倾向，艺考出现“曲线高考”，“省级优秀生”保送则被质疑有“暗箱操作”之嫌。现在对特殊类型招生从严要求，不是高校招生不重视学生的特长和综合素质，而是要挤掉特长生招生功利的水分，引导学生关注自己真实的兴趣和特长发展。

调查显示，我国参加艺考的学生中，有明确艺术兴趣、立志今后从事艺术职业的并不多，有不少人只是希望通过艺考考上更好的大学。一些学生在高一或高二时发现自己文化课成绩不理想，于是选择艺考这条道路，去专门的艺考培训机构培训一到两年时间，通过艺考后，再集中精力准备文化课考试。艺考提高文化课成绩要求，就是告诉考生不要进行过于功利的升学规划，有兴趣、特长才选择艺考，而不是为了高考升学、获得一纸文凭才选择艺考。

不过也要注意，提高艺考文化课成绩要求，也存在把真有艺术兴趣、特长但文化科目成绩不好的学生排除在艺术道路之外的可能。鉴于此，要让高校招收有艺术兴趣、潜能的学生，消除曲线高考，需要进一步推进高校办学改革，建立独立的招生委员会，负责制定招生标准并监督执行。目前，舆论对高校招收特殊类型考生时能否做到公平、公正评价考生存有疑虑，教育部要求2019年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考，2020年起使用省级统考成绩，不再组织校考，就是回应舆论的关切。而避免艺考招生应试化、技能化，从长远看，需要落实和扩大学校的招生自主权，这才有利于每所学校招收适合本校培养标准的人才。

取消省级优秀学生的保送资格，这是人们意料之中的举措。本来，省级优秀学生保送是为了引导学生重视综合素质发展，但从具体操作看，有的中学为提高升学率，并没有把优秀学生评出来，而是把名额给其他学生，还有的则以此进行权势交易。而在取消省级优秀学生的保送资格后，高中学校如何推进综合素质评价，引导学生以非功利态度重视综合素质发展，就显得特别重要。

比如担任学生干部，有一些学生是冲着相应的“好处”来的，而不是把这作为锻炼自己能力、为同学服务、进行自我教育和自我管理的重要途径。“对升学有用吗”成为一些学生选择是否参加社团活动、社会实践活动、社会公益活动，以及学生家长是否支持学生参加相关活动的基本准则，这些不但让求学变得很功利，也影响学生的兴趣与综合素质发展。学生在求学过程中当学生干部、参加社团活动、从事社会公益活动，首要目的不是为了升学，而是获得自身的成长，应重视参与的过程、体验，而不是获得对升学有用的“成果”。

因此，对特殊类型招生从严要求，需要高校和高中学校都推进学校办学改革。大学要基于培养优秀人才的目的，完善学校的招生与培养机制建设；中学教育需要淡化功利，不要教育学生以功利态度对待特长招生以及自身的综合素质发展。对待特长和素质发展只有遏制住功利主义，才能实现学生更好的发展与成长。

(责编：袁勃)