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多彩“国风节”，让孩子们“触摸”传统文化

来源：人民网-教育频道  2018年12月29日16:44

学生朗诵《春江花月夜》
学生朗诵《春江花月夜》
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人民网北京12月29日电（李依环）长袖曼舞、诗词大会、国风团扇DIY、“大手拉小手逛庙会”......今日，北京羊坊店第五小学举办第一届“国风节”，丰富多彩的活动让孩子们充分感知到了传统文化的魅力。

据悉，北京羊坊店第五小学每年元旦节前夕，都会设置不同主题活动，今年首次推出“国风节”，旨在引导学生了解国风文化，以亲身参与、表演来感知和传承中国传统文化。

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 (责编：刘婧婷、熊旭)

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