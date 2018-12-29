多彩“国风节”，让孩子们“触摸”传统文化

人民网北京12月29日电（李依环）长袖曼舞、诗词大会、国风团扇DIY、“大手拉小手逛庙会”......今日，北京羊坊店第五小学举办第一届“国风节”，丰富多彩的活动让孩子们充分感知到了传统文化的魅力。

据悉，北京羊坊店第五小学每年元旦节前夕，都会设置不同主题活动，今年首次推出“国风节”，旨在引导学生了解国风文化，以亲身参与、表演来感知和传承中国传统文化。