人民网北京12月29日电（李依环）近日，高中创新课程暨创新力发展研讨会在清华大学召开。本次研讨会由中国智慧工程研究会创新教育专业委员会、清华大学继续教育学院联合主办，全国教育专家、学者及中学校长、教师等近300人参加会议，共同探讨创新教育领域改革的重点、难点，以期实现高校与高中教育的有效衔接。

会上，创新教育实验室负责人分享了在高中生研究性学习领域的实践经验。据悉，创新教育实验室由中国高等教育学会打造，是基于新高考改革而推出的面向中学生的一站式研究性学习平台，也是国内首家全国性的中学生研究性学习平台。研讨会现场还发布了“创新教育实验室共建计划”，致力于以“教育+公益”的形式，为中学实施创新教育、发展核心素养提供一站式解决方案，助力学校建立有利于创新人才培养的创新教育体系和创新教学方式，让学生实现“人人有课题，个个会创新”。

中国智慧工程研究会创新教育专业委员会理事长龚春燕表示，共建创新教育实验室计划的提出，不仅体现了创新教育实验室坚持以“互联网+教育”促进优质教育资源共建共享，也体现了创新教育实验室在教育领域的责任担当。

此外，作为创新教育实验室共建计划的示范学校，北京市第四中学和四川华阳中学也分享了其引入创新教育实验室给学校创新教育带来的变化。北京四中相关负责人表示，通过引入创新教育实验室，学校构建了有助于学生创新潜质开发的基础教育系统，助力全体学生形成基本的科学素养，从而为选拔杰出拔尖创新人才提供了坚实的基础保障。

四川华阳中学相关负责人介绍，学校将创新教育实验室作为进行创新教育的“攻坚”力量。利用创新教育实验室丰富的教学资源，学校引导学生在兴趣领域进行研究性学习，实现了学生从兴趣到志趣的全面提升。“正是凭借在创新教育领域的不懈坚持和努力，四川华阳中学参加青少年科技创新大赛、进入国家英才计划培养及因创新潜质获得自主招生资格的学生人数逐年上升，尤其进入国家英才计划培养的学生人数更是在全省高居首位，成为当地名副其实的创新教育特色示范校。”该负责人说。

西安交大附中航天学校执行副校长刘珺接受采访时表示，对于学校来说深入开展研究性学习，确保研究质量还是有一定难度。无论是师资、课程、评价甚至网上搭建过程学习平台，都会遇到很多困难。创新教育实验室推出的共建计划将极大地解决学校对研究性学习的教学资源需求，帮助学校顺利开展面向学生的创新教育，全面促进学校创新教育教学质量的提升。

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