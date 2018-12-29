江苏师大创新教师入职培训：要做好老师 先做好学生

原标题：要做好老师 先做好学生

临近期末，初为人师的高校新教师们也将迎来“期末考试”。今年刚从清华大学毕业，入职江苏师范大学教育科学学院的新教师罗婷却毫不忐忑，因为学校的新教师培训模式让她心里有了谱。

“这些培训课程针对性强，突出问题导向和案例教学，干货多、方法全、知识新，学校还专门为每名新教师发了《给教师的建议》《国家最高科技奖获得者业绩风采》两本书，这些都对我面临的困惑有重要启示。”罗婷说的课程，是学校专门给新入职教师开设的“大学青年教师职业发展规划”等校本培训课程，经过近两个月的入职培训和接下来的教学实践，罗婷带着自信慢慢尝试着生成具有个人特色的课堂。

近年来，本着“要做好老师先做好学生”的理念，江苏师大持续加强入职培训创新，着力提升青年教师的综合素质，开好头、起好步，为他们的成长扣好第一粒扣子。

今年秋季学期伊始，江苏师大110名新入职教师并没有立即走上讲台，而是坐在教室里先做起了学生。为他们讲课的教师都是精挑细选出来的，从学校领导到省劳动模范，从教学名师到科研达人……所有课程的出发点和落脚点都聚焦“如何做一名立德树人的‘四有’好老师”。

“什么是一名优秀人民教师的必备品质？我认为，是重师表、做明灯、宽视野、爱教学和善表达。”在新入职教师校本培训课程的第一讲上，江苏师大党委书记华桂宏结合自身教学体验和育人经历分享了自己的体会。党委书记为新入职教师上第一课，在江苏师大已经坚持了很多年。

“关心青年教师的成长和发展，一直是学校的战略性和全局性任务，在加强入职培训的同时，我们还将在政治上主动引导、专业上着重培养、生活上热情关心，为‘青椒’们的成长扣好扣子、保驾护航。”华桂宏说。

此外，在新入职教师校本培训创新中，江苏师大注重把握新时代大学生“网络原住民”的时代特征，及时更新优化培训课程，让青年教师有机会接触到教学新理念、新模式、新成果，以培养未来教学名师。（记者 柴葳 通讯员 范锋）

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