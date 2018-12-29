《青春之歌2019》：携手全国高校 打造新年思政公开课

从改革开放40年到新中国成立70年，2019年的跨年处在重要历史时刻的交汇点上，中国教育电视台《青春之歌2019——全国校园一起跨年》独具特色，紧紧围绕“青春激扬四十年”的主题，携手全国东、南、西、北、中五大区域高校师生共同打造“陪伴式”跨年，共同回顾感受改革开放40年来优秀校园歌曲、时代经典歌曲，同时推介新时代校园歌曲，为全国青年学生上了一堂别具一格的校园思政课，这不仅是校歌精神的传承，也是中国教育电视台每年一届校歌跨年青春活力的延续，2小时节目精彩纷呈，全国各地校园反响十分热烈。

一、在“潮与跨”道路的奋进中始终牢记时代使命

《青春之歌2019——全国校园一起跨年》是校园青春力量的一次集中展示。党的十九大以来，中国教育电视台以“牢记时代使命 唱响青春旋律”为己任，在全国校园全力推进校歌展播、校园歌曲创作推广、青春歌会、毕业歌会、跨年歌会系列活动，为学校搭建了一个“新时代、新青年、新征程”宣传教育活动大舞台。这次跨年活动厚积薄发，以青年学子喜闻乐见的歌曲为载体《青春寄语》、《中华情》、《与青春同行》、《无畏》、《不忘初心》、《今天和明天》、《未来的声音》、《奋斗》等短片与歌曲，将宣传教育转化为艺术，歌赞永恒的青春、青春的中国。

二、在“歌与咏”中实现以歌育人、立德树人

一年一度的最美校歌展播评选推介活动，中国教育电视台从2016年开始，已经圆满开展了两届，生动展现当代大学生朝气蓬勃、奋发有为、开拓进取的青春风采，已成为最能代表着校园文化的时代旋律。2018年第三届全国最美校歌推介活动在节目中推介了《复旦大学校歌》、《北京师范大学校歌》、《画人大》、《奔向你的世界》、《远方有你2018》、《梦与追求》、《桃李芳馨》、《如初的笑脸》、《给未来的她》、《武汉科技大学校歌》等具有代表性的12首歌曲，弘扬师道师魂，实现以歌育人，用最接地气的方式走到全国2.5亿莘莘学子的内心。震撼心灵的校园歌曲能穿越时空隧道，抚慰我们的心灵。

时光流逝，岁月淙淙。那些鲜活的青春故事，就在这样一首首动人的旋律中，在青春誓言的深情讲述中，学习知识、增长才干、放飞梦想，美好记忆在一代又一代青年人的心中绽放。

三、在“创与编”中完成2019年第一堂思政公开课

青春之歌2019采取了东、南、西、北、中全国五大地区高校一起联动陪伴式跨年，中国教育电视台北京演播室连线全国18所高校。“青春之歌2019，我们一起跨年”的口号排山倒海，让人热血沸腾。晚会结构为四章五段式：序曲《与青春同行》，第一篇章《青春与梦想》，第二篇章《青春与时代》，第三篇章《青春与光荣》，第四篇章《青春与未来》，结尾歌曲《奋斗》，在创作与汇编中，新创作与老经典相结合，构架宏大而流畅，更是中国教育电视台回归教育、服务校园为宗旨的集中展示。演播室外，长安街上，华灯璀璨，充满了节日的氛围，彷佛是一条流淌着的历史时规：弦歌不辍，薪火相传；风气之先，学堂乐歌；五四运动，救国新曲；抗战救国，延安歌咏；歌唱祖国，艰苦创业；改革开放，歌以咏志；意气风发，新时代颂。2019年全国校园的第一堂思政公开课也在节目中“活”了起来。

四、在“深与远”中传唱祖国四方

呼唤青年学生同人民一起开拓、同祖国一起奋进，一直是中国教育电视台的办台初衷，并为此整合宣传资源，真正践行着回归校园服务教育的办台宗旨和方向。中国教育电视台青春之歌2019全国校园一起跨年活动联合30所高校官微牢记时代使命，为新时代歌声传唱点赞，为新时代的青春喝彩，让最美的校园新歌响彻祖国的大江南北。

(责编：罗天林（实习生）、熊旭)