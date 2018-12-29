南京大学自然资源研究院成立 5位院士担任院长

人民网南京12月29日电 （张烁、齐琦）12月28日，南京大学自然资源研究院（以下简称“研究院”）成立。研究院由陈骏院士、贾承造院士、邹志刚院士、周成虎院士和沈树忠院士担任院长，致力于建成我国自然资源领域重要的智库、理论库与技术库，瞄准自然资源领域的世界难题和国家需求，建设面向地球资源科学与生态、环境领域的多学科交叉、汇聚一流人才的综合性科研平台。

江苏省政协副主席、南京大学党委书记胡金波，江苏省自然资源厅厅长刘聪，自然资源部科技发展司司长高平分别致辞。

会上举行了研究院揭牌仪式、院长聘任仪式、研究中心授牌仪式、首席科学家聘任仪式和校企合作签约仪式。

江苏省科协主席、南京大学陈骏院士介绍了研究院的组建情况和建设愿景。贾承造院士和邹志刚院士分别做了油气能源和可再生能源方面的专题报告。

南京大学自然资源研究院为新型跨学科交叉研究院，从事自然资源理论探索、技术研发和政策研究。研究院由南京大学地球科学与工程学院、地理与海洋科学学院、环境学院、大气科学学院、生命科学学院、现代工程与应用科学学院等学院参与组建。研究院设置学术咨询委员会、产业顾问委员会和执行委员会。其中，学术咨询委员会聘请著名地球科学家安芷生院士为主任委员，傅伯杰院士和刘丛强院士为副主任委员，十余位院士专家担任学术委员。研究院首批将建设6个研究中心，分别为油气资源研究中心、可再生能源研究中心、水科学研究中心、国土空间优化与管制研究中心、环境资源与风险研究中心、湿地与滩涂研究中心。

据悉，研究院下一步将在战略性矿产资源，城市矿产资源，城市地下空间资源，自然资源大数据等领域组织队伍组建新的研究中心，针对行业重大科技问题、产业重大瓶颈问题，探索前沿基础原始创新，开展若干重大示范应用。研究院还将围绕“世界难题、中国问题和江苏课题”与企业共建研发中心，加强与政府和企业互动，积极探索政产学研高质量合作新模式，在“强富美高”新江苏建设中发挥积极作用作用。

参加大会的还有国务院参事、原国土资源部总工程师张洪涛，中国地质调查局南京地质调查中心主任李基宏，原中国地震局副局长、中国科学院院士陈颙，中国科学院院士符淙斌，中国工程院院士张全兴，中国科学院院士沈树忠，中国科学院院士、武汉理工大学校长张清杰，中国科学院院士王会军，中国工程院院士张建云，南京大学副校长陆延青，南京市政协副主席、南京大学教授王汝成，南京大学校长助理濮励杰以及中国自然资源部、省自然资源厅、生态环境厅、绿地控股集团公司、江苏金霞矿业有限公司的相关领导、南京大学师生代表等。

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