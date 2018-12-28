原标题：大学生领贫困补助得先交钱？ 高校回应：虚假信息

针对网络媒体报道称河南新乡职业技术学院学生曝料助学金发放工作中存在问题，该院27日在官方微博发布情况说明称，事情的起因是曝料者因班主任老师收走自己违规使用的大功率电器，心生怨气，编造信息在个人微博上发泄对班主任老师的不满情绪，并对媒体提供了虚假材料。

以下为情况说明全文：

12月26日，有网络媒体发布信息：新乡职业技术学院学生爆料称有班主任在助学金发放中要求学生先交钱后领贫困补助，领到助学金后还需和其他同学对半分等情况。对此，该院学生处会同纪检部门立即进行了调查核实。

1、学生爆料称“领贫困补助金前，班主任让交112.5元”。据查，该生于今年10月15日通过微信转给班团支书郭某112.5元，是该生欠郭某代买手机的余款。

2、学生爆料的“去年补助名额是7人，今年增加到14人，每人500元，领到补助金后，还需和人对半分，最终每人只拿到387.5元”实际情况是2017年享受补助的为9人，2018年享受补助的为8人。经调查，8名同学都如数得到了补助金1000元，不存在和其他同学对半分情况。

3、视频截图显示的转账500元是该生通过微信转账给同学姚某500元用以验证自己的助学金是否到账，随后以需要现金为由，让收款同学以现金形式返还给自己。转账的500.92元则是“网转”到自己名下的另一张银行卡中。

事情的起因是曝料者因班主任老师收走自己违规使用的大功率电器，心生怨气，编造信息在个人微博上发泄对班主任老师的不满情绪，并对媒体提供了虚假材料。网络媒体发布信息后，其很快意识到了自己的错误，主动向班主任老师和相关同学承认错误赔礼道歉，并主动向学校调查组如实说明了事实全过程，提供了相关的证据材料。

新乡职业技术学院表示，将依据有关规定和实际情况，进一步做好相关工作，妥善处理。

(责编：郝孟佳、熊旭)