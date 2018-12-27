原标题：“网红”食堂，把学生当自家孩子

“网红”食堂，把学生当自家孩子

最近，江西鹰潭一小学校长自掏腰包给留守儿童加餐的视频火了，有网友将其称为“乡村小学最美食堂”。在此之前，乐山师范学院食堂和湖南桃园一中食堂分别因为为考研族送餐到图书馆和盈利后给学生返还餐费，而得到网友点赞。

这些网红食堂拥有一些共同点。比如，他们不把食堂当生意做。虽说吃饭不免费，但这些网红校园食堂并没有因为一手交钱一手打饭而跟学生斤斤计较。少营利、不营利甚至“倒贴钱”是他们的共同特点。

作为学校的一个重要组成部分，学校食堂因其服务对象的特殊性、承担责任的重大性，应该不同于社会上的餐馆饭店。少取利甚至不取利，应该是学校食堂的定位。因此，无论是抱着甩锅的目的把窗口承包出去的学校，还是抱着“人傻钱多速来”心态的承包户，都没办法办出让人喜爱的食堂来。

其次，这些诞生于学校的网红食堂不把学生当顾客待，而是当孩子甚至当成自己的孩子。学校食堂不是在单纯地销售“卡路里”，而是可以给学生“家的感觉”的地方。孩子在外读书，食堂是学校里唯一能够与家很像的地方。在家里吃饭的时候，看到孩子累了，父母会多给夹块肉，看到孩子不开心，父母会给孩子讲个笑话。很难想象，一个机械地、面无表情地念叨“下一位”的“家长”会给孩子带来什么好食欲。与那些强制学生不吃外卖、每周消费必须达到一定数额的学校食堂相比，这些把学生当孩子看待的食堂，不仅抓住了孩子的胃，更抓住了孩子的心。

此外，这些校园网红食堂不把做饭当成唯一目标，同时给吃饭的孩子以做人的影响。那些常年让每个孩子每一餐都吃得干净、卫生、可口、舒心的食堂，教会了孩子什么叫诚信与友善；那些让孩子作为代表参与食品招标采购的食堂，教会了孩子什么叫权利与责任；那些留给孩子深刻印象，让孩子在毕业若干年后还惦记的打饭阿姨、叔叔，用实际行动教孩子学会了感恩。这一点他们自己可能都没有意识到，但他们确实做到了，

这些网红食堂某种程度上是课堂的延伸，也是学校育人工程的重要组成部分。“生活即教育”，他们教会孩子的不是数理化、史地生，还有如何去做人，做一个有温度、有情怀的人。(张世光)

(责编：郝孟佳、熊旭)