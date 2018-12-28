教育部:农村义务教育学生营养改善计划让3700万名农村学生受益

新华社北京12月28日电（记者胡浩）记者28日从教育部了解到，农村义务教育学生营养改善计划已覆盖所有国家级贫困县，让3700万名农村学生受益。

在28日举行的新闻发布会上，教育部发展规划司司长刘昌亚介绍，近年来，我国深入实施教育扶贫重大工程项目，连续实施了三期学前教育行动计划，全国学前三年毛入园率达79.6%；全面改善贫困地区农村义务教育薄弱学校基本办学条件；实施农村义务教育学生营养改善计划，受益学生营养健康状况得到显著改善，身体素质明显提升；实施消除义务教育大班额计划，截至2018年10月底，义务教育大班额、超大班额数量比2017年分别减少了18.9%和48.7%；实施乡村教师支持计划和农村教师特岗计划，有28个省份通过学费补偿、国家贷款代偿等方式，每年吸引4.1万名高校毕业生直接到农村中小学任教。

刘昌亚介绍，我国实现了学生资助政策“三个全覆盖”，即从学前教育到研究生教育所有学段全覆盖，公办民办学校全覆盖，家庭经济困难学生全覆盖，特别是在高等教育阶段，实现了家庭经济困难学生入学前、入学时和入学后“三不愁”。此外，2012年起，所有“211工程”高校和中央部属高校安排专门计划，面向贫困县累计招生37万人，2018年专项计划共录取农村和贫困地区学生10.38万人。

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