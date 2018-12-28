读懂中国 坚定信念（弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代）

“既读懂中国的历史，又读懂中国的实践、成就，通过寻访中国革命‘星星之火，可以燎原’的红色根基与源流，走到中国特色社会主义现代化建设的一线中去，用心观察、感受和体悟这片土地正在发生的伟大变革，结合专业所学，为社会主义现代化建设贡献前沿、接地气的学术成果。”曹炜是中国人民大学首批“读懂中国”青年教师社会调研团成员，参加完调研活动的她感慨万千……

上海中共一大会址、嘉兴南湖、闽西古田会议旧址、延安宝塔山、重庆渣滓洞……中国人民大学的青年教师们深入具有重大历史意义的红色教育基地调研，直观感受中国共产党在奋斗历程中的苦难与彷徨、寻觅与追求、光荣与梦想，深切体会中国共产党带领中国人民取得一个又一个胜利的艰辛不易。“我们丈量大地、阅读中国，感受到历史的厚重，也目睹了新时代的成就。重温历史，我们体会信仰的力量；阅读今天，我们见证斐然的发展成绩；畅想未来，我们对中国道路更加自信。”参加“读懂中国”青年教师社会调研活动后，中国人民大学文学院教师卢达威亲身感受了革命、建设和改革开放取得的巨大成就，对中国道路更加坚定。

“读懂中国”青年教师社会调研活动主要围绕改革开放40周年暨中国人民大学复校40周年这一主题展开，制定了“初心之旅”和“寻根之旅”两个线路，引导教师特别是青年教师更加深入地了解党情、国情、社情、民情、校情，努力成为“四有”好老师，树立牢固的家国情怀。据了解，调研活动自愿申报参加人数达145人，参与活动的青年教师以“80后”“90后”为主体，其中海归教师比例较高，成为中国人民大学近年来参与人数最多、教职员工覆盖范围最广、群体针对性最强的暑期调研活动。除此以外，学校还号召在全校师生中开展向吴宝康同志学习的活动，并组织广大教师观看《李保国》《爱的帕斯卡》等宣传新时代优秀知识分子榜样的电影。

为深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，中国人民大学制定并印发了《中国人民大学深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的实施方案》，提出了一系列具体要求，比如，采取多种方式，深入挖掘中国人民大学师生校友的好故事，对师生校友的爱国奋斗精神和有关事迹进行搜集整理、解读阐释和艺术呈现，深入宣传吴玉章、成仿吾、张腾霄、吴宝康等一大批优秀知识分子典型。

下一步，中国人民大学将继续总结“读懂中国”青年教师社会调研活动经验，建立长效机制，适时启动教师自选调研项目，把“读懂中国”青年教师社会调研活动打造成建功立业新时代岗位实践的品牌；同时，开展“师德先进在身边”评选活动，树立爱国奋斗知识分子典型，进一步加强价值引领……

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 06 版）

(责编：冯粒、袁勃)