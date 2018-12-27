原标题：医学生毕业放弃到医院就业 走上复制他人信用卡犯罪道路

医科大学毕业生放弃到医院就业的机会，走上复制他人信用卡的犯罪道路。被抓获后，他多次向办案人员哭诉——“我是大学生，请放我出去”

庭审现场

复制他人信用卡

寒窗苦读十余载，赵航考入某重点医科大学，可是经过五年的医学学习，赵航愈发嫌弃医务工作太累。2015年，他大学毕业，放弃到医院工作的机会，选择回家待业，想找一份清闲的工作。

一时找不到合适工作，他就上网打发时间，很快沉迷于网络世界。一次偶然机会，赵航认识了一个网名叫“我想稳定”的网友，对方称自己是做POS机盗刷信用卡业务的。赵航立即被这一“黑科技”吸引，专门购买了一张手机卡并加了该网友为微信好友，虚心向其请教。在该网友的指导下，他又加入一个专门教授信用卡诈骗犯罪的QQ群，在群里系统学习了通过POS机复制信用卡的技术，企图通过“黑科技”狠赚一笔，实现人生逆袭。

2017年6月，赵航的女朋友李冰(化名)向其透露，自己母亲经营的烟酒店想办理一台POS机，赵航立即表示自己可以帮忙。随后，他从网络上购买了一台安装解码器的POS机卖给李冰的母亲，而这个小小的解码器，可以读取在POS机上使用过的银行卡的密码和信息。此后，赵航一直寻找机会窃取该台POS机的刷卡记录。

两个多月后，机会终于来了。李冰的母亲在使用POS机的过程中出现故障，让女儿拿去找赵航维修。赵航将POS机与电脑连接，通过预先装置的解码器读取到十几条有效的银行卡信息，然后按照网友传授技术从网络上购置了写卡器，通过写卡器将读取到的银行卡信息覆盖到自己原有的银行卡上，银行卡就这样被复制完毕了。

黄雀在后

通过查询余额，赵航发现李冰母亲的银行卡内尚有5万余元存款。这是赵航第一次复制信用卡，他不确定是否可以使用，又害怕取钱时被银行监控拍到。

为安全起见，赵航再次联系网友“我想稳定”，告知他自己已经成功复制银行卡，并且一张卡内余额有5万元之多。“我想稳定”表示自己对于复制卡取现的业务很熟悉，要赵航到其所在的河南省鹤壁市相见，他可以帮忙将卡内的现金取出。

赵航急忙乘出租车连夜赶赴鹤壁。到鹤壁市时已是凌晨2点多，二人接头后，“我想稳定”却驾车带赵航去到郊区的一片玉米地内，此时赵航方觉得气氛异常，但已经晚了，玉米地内蹿出十几个蒙面人，将赵航摁倒在地，从其身上搜走了复制的银行卡和他随身携带的其他银行卡，并逼迫他说出了密码。

半个小时后，拿着银行卡离去的“我想稳定”返回玉米地，将除复制卡以外的银行卡归还了赵航，并威胁说若敢报警则赵航难逃法律追究。赵航被放后，匆忙返回了禹州。惊魂未定时，李冰打来电话，问赵航是否取了母亲银行卡内的资金。

终获刑罚

原来，李冰的母亲凌晨时接到银行的短信提醒，显示卡内的4万元被支取。她起床查看，银行卡完好无损地放在钱包里，心想可能是银行搞错了并没有太在意。第二天早上，她将此事告知了女儿。李冰感觉事情有异，打电话向银行询问，银行客服人员核实后建议报警，并告知存款是在鹤壁市一自动柜员机内取走，其中的2万元是经转入户名“乔娜”的账户后提现。

李冰与赵航恋爱期间，曾见到赵航手中有一张户名为“乔娜”的银行卡，当时赵航称是为帮助乔娜办理POS机业务使用。李冰向赵航询问情况，赵航一边称该银行卡早已归还给了乔娜，一边紧急联系在郑州上班的乔娜，哄骗说她名下的银行卡丢失被犯罪分子盗刷了钱，为了避免嫌疑，让乔娜向民警做伪证，谎称该张银行卡系一年前乔娜自己乘坐公交车时不慎丢失。

但此后，乔娜经不住民警询问，如实供述了银行卡的去向，警方很快将赵航抓获归案并提请禹州市检察院批准逮捕。“我想稳定”等人亦由当地公安机关查证侦查。

审查逮捕阶段，赵航在接受检察官讯问时反复哭诉：“我和监室里的其他人不一样，他们都是犯罪的人，而我是大学生，我有一身本领，请你们放我出去吧！”

2018年9月20日，禹州市法院一审考虑到退赃情节，以信用卡诈骗罪判处赵航有期徒刑二年零六个月，缓刑三年。赵航提出上诉。日前，许昌市中级法院二审维持原判。

其实，李冰在最初发觉异常时也曾怀疑赵航做了手脚，但是考虑到自己和赵航的感情，她曾为自己怀疑“爱人”的想法而自责。但案发后李冰方得知赵航早已结婚生子。

开展网络清源行动

案情真相大白，被告人已获刑，但案件并没有就此止步。禹州市检察院检察官在审理该案时有一个疑问：所谓的“黑科技”为何能够轻而易举地复制银行卡？所有的银行卡都可以这样被复制吗？如果是这样，那么广大储户的财产安全如何保障呢？

与公安机关和银行的技术人员一起研判后，检察官发现，犯罪分子正是利用了银行发放的银行卡不具有唯一的可识别性和不可复制性，被复制的银行卡不能被交易系统排除的安全漏洞进行犯罪活动，但该漏洞仅存在于磁条卡，升级后的芯片卡具有更高的安全系数。

随后，禹州市检察院和公安机关一起开展网络清源专项行动，对于涉及违法犯罪“黑科技”的网站、社群进行关闭和清除，对于涉嫌犯罪的予以立案查处。此外，该院还建议银行部门立即开展自查，升级防控技术，查找管理漏洞。同时，通过电视媒体，提醒广大银行卡持卡人及时开通账户短信通知服务，以便及时发现账户异常。一旦发现异常，应立即办理挂失并尽快报案。要及时到银行更换芯片卡，并通过正规渠道购买和使用POS机，以防止自己的财产受到不法侵害。（王晓晓）

(责编：郝孟佳、熊旭)