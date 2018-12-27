原标题：浙江广厦建设职业技术学院助力辅警学历能力双提升

日前，在浙江广厦建设职业技术学院电大部第五届趣味运动会的开幕式上，来自学院18春季辅警班的80余名辅警学员代表，在现场进行了队列、擒拿格斗以及警用器械使用等项目的表演。这是浙江广厦建设职业技术学院电大部积极探索辅警“三联合”课程教学中警务技能实训教学的一个环节，现场展演的成功也体现了学院“三联合”课程教学模式取得了初步成效，能有效助力辅警学历能力双提升。

2018年初，浙江广厦建设职业技术学院电大部根据相关文件精神，做好警务辅助人员学历提升工作，助力地方政府部门加强警务辅助人员队伍建设，提升辅警的学历水平、业务能力和综合素质。

于是，浙江广厦建设职业技术学院电大部组成东阳电大辅警提升工程工作小组，与东阳市公安局对接，在18春季首期辅警班招生196人，其中辅警法律事务专科班36人、辅警行政管理专科班58人、辅警法学本科74人、辅警行政管理本科26人。

18春招生结束后，浙江广厦建设职业技术学院电大部探索有利于辅警提升的教学实施方法，提出“三结合”课程教学模式，即教学计划与岗位职责相结合、技能实训与岗位培训相结合、学业成绩与考评奖励相结合。为了符合辅警提升工程的需求，浙江广厦建设职业技术学院电大部在现有专业及课程基础上对教学计划进行了适当的调整，比如增设治安管理、交通管理和辅警技能实训等辅警业务课程。

另外，经过调研发现，辅警基本工作在岗位的第一线，他们对知识和技能的需求旺盛，但又因工作强度大，无法用传统的学习方式进行学习。

对此，浙江广厦建设职业技术学院电大部便探索出“网络+讲座”的学习方式，引导学生利用国家开放学习网平台进行理论学习的同时，将教学计划有效的和岗位职责结合，将不同学期不同课程融合成十项业务培训讲座。

(责编：郝孟佳、熊旭)