原标题：全国现有老年学校7万多所 逾千万学员老有所学

记者26日从中国老年大学协会获悉，全国共有7万多所老年大学和老年学校。2016年底的统计数据显示，在校学员逾800多万，并有数百万学员参加远程教育。

当日，中国老年大学协会成立30周年纪念大会在北京召开。第十届全国人大常委会副委员长、原中国老年大学协会名誉会长顾秀莲在致辞中高度赞扬了30年来全国老年大学取得的成绩，希望中国老年大学协会在新时代开创中国老年教育的新局面。

国家卫生健康委员会党组成员、全国老龄办常务副主任王建军指出，中国老年教育的发展进步是中国改革开放40年的产物和重要成果。30年来，中国老年大学协会为发展老年教育、实施终身教育、开发老年人力资源，积极应对人口老龄化，做出了重要贡献。

截至2017年底，全国60岁及以上老年人已达2.41亿，占到总人口的17.3%，预计本世纪中叶，60岁及以上老年人口接近5亿，占到总人口35%左右，中国已成为全球老年人口数量最多、老龄化速度最快的国家。因此，开创老年教育发展的新格局，让老有所学、老有所为、老有所乐，既是老年人自身的需求，也是社会发展的需要。

王建军强调，老年教育是一项开创性的、探索性的事业，中国老年大学协会要适应老年人提高精神文化生活要求，服务老有所学。各级老年大学协会要搭建优质服务平台，为老年人创造更多更好的学习环境，总结梳理中国老年教育30年来的成功经验，向全世界介绍、宣传中国尊老爱老故事，以及广大老年人受教育权利的中国故事、中国方案、中国智慧。

会上，中国老年大学协会向成立30年以上的老年大学颁发了荣誉证书。大会得到中组部、国家卫健委、全国老龄办、民政部、教育部、文化和旅游部、中央军委政治工作部、中国老龄协会等单位的大力支持。(记者 王祖敏)

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