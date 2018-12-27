原标题：研学旅行是等不起的素质教育

研学旅行的核心目标是育人，其根本任务是立德树人并培养富有社会责任感、创新意识和实践能力的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

我国当下的研学旅行处于发展的初期探索阶段，简单的“教育+旅游”、粗放的“讲解+参观”、拼凑的“主题+活动”、随意的“景点+课本”、夸大的“宣传+包装”，已经导致研学旅行的本意被扭曲和误读，有走向“旅游化、形式化、生意化、功利化”的趋势，必须加以纠正并引导其回归到发展中小学生综合素质，实现育人目标的正确轨道上。

正确理解研学旅行内涵是当前第一要务。研学旅行是教育并非研究性学习与旅行体验的简单结合，绝非形式上的旅游与课本知识的粗放组合。研学旅行是教育部门或学校列入教学计划的校外教育课程，其本质是让中小学生以旅行体验的方式开展研究性学习。

研学旅行的核心要素包括教育思想、教学目标、课程、师资、环境、管理、安全、旅行和生活服务等。作为一种校外教育，研学旅行不仅是教育部门的任务，更是全社会的责任。

学校或教育部门在研学旅行的交通和安全监管等保障体系方面明显力不从心。为此，形成政府教育职能机构监管、学校组织教学、社会机构参与服务、媒体和家庭监督的合作运行机制，是做好研学旅行工作的必由之路。

开展研学旅行必须紧紧围绕教育性、实践性、安全性、公益性等原则，开放办学思想，打开围墙的束缚，发挥市场的杠杆作用，激活社会资源，开展有生活温度和生命质量的教育。研学旅行的基本原则与市场机制不仅不矛盾，而且必须有机结合，互补短板，通力合作，才能发挥全社会力量，促进研学旅行的健康持续发展。

祖国大好河山是学生历练综合素质的体验场。如果说学校是学生知识学习的天堂，祖国大好河山就是学生历练综合素质的体验场。研学旅行符合陶行知先生的“生活教育”思想，让广大中小学生融入社会大课堂，在体验中感受，在感受中分享，在分享中反思，在反思中感悟，在感悟中觉察，在觉察中觉醒。

开展好研学旅行，要正确处理和准确把握德与才的本质关系。在一定的意义上，德可以理解为“德性”，才则可以理解为知识和能力。在德与才的关系上，教育要以德为先，以德为本。

研学旅行就是要发展学生的德性、知识和能力相融通的综合素质。知识是图像性和符号性的信息，其获取主要依靠听知和阅知；技能是动作程序性和协调性的信息，其提升主要依靠实践和训练；而德性是情景性、情节性和情意性的信息，其养成主要依靠在特定的情景和事件中的主体体验与多元经验的有效链接。研究表明：随着学习时间加长和强度加大，知识和技能会成正比式显著提升，而德性与学习者的学习时间和强度并不成正比。

要提防仅传授知识技能弱化德性素质修养的假研学。在研学旅行中要处理好知识教育的“知道”、技能教育的“会了”和德性教育的“愿意”之间的关系，让德性教育融汇于显性的知识和技能教育之中。研学旅行的首要任务是立德树人，因此要提防其走向仅仅以知识和技能的传授为主，弱化德性素质修养的假研学。

研学旅行是体验教育，基地和营地都是学生综合素质发展的体验场。让学生在虚拟与现实的情景和情境交互中，以近乎真实的、贴近生活和生命的事件，让沉浸式的旅行体验滋润广大中小学生渴望成长的心田。

作者系安徽工程大学体验产业学院执行院长、体验教育研究中心主任

薛保红 来源：中国青年报

(责编：郝孟佳、曹昆)