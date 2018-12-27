中央社会主义学院2018年培训学员逾万人次

12月26日，第十三次全国社会主义学院院长会议在北京召开。中央社会主义学院党组书记潘岳表示，作为统一战线人才教育培养主阵地，该院2018年共培训10828人次，年培训人数首次过万。 钟欣 摄

中新网北京12月26日电第十三次全国社会主义学院院长会议26日在北京召开，中央社会主义学院党组书记潘岳表示，作为统一战线人才教育培养主阵地，该院不断探索干部教培新机制，2018年共办班170期、培训10828人次，年培训人数首次过万。

潘岳作工作报告时介绍，今年以来，中央社院首次举办全国政协民宗委培训班；配合换届后的政治交接，为8个民主党派和工商联举办了新任中央委员或执委培训班；学院还拓展培训领域，以委托和自主方式举办涉及宗教、非公经济、新社会阶层、港澳台及海外等领域70多个班次。

据介绍，一年来，中央社院不断深化教学改革，目前已形成21门核心课程，在第40期民主党派干部培训班、进修班等班次陆续讲授，学员普遍反映“脉络清晰”“耳目一新”。

潘岳还对学院继续打造教培新机制提出四个要求，包括认准新定位、强化新共识、发挥新功能、运用新方式。

在发挥新功能方面，潘岳表示，要紧扣“人类命运共同体”，主动应对西方文化意识形态新挑战，不断提升中华文化在海外的传播力和凝聚力，为促进世界多元文明的交流互鉴提供中国经验。

在运用新方式方面，潘岳表示，共识教育必须直面问题、直指人心，不同群体的政治认同障碍在哪里，文化认同的促进点就讲到哪里。要推进因群施教，充分调动历史文化资源服务共识教育。

据介绍，2019年中央社院将加快核心课研发，计划完成首批33门核心课程，形成核心课程体系；锻造专职教师，将核心课教学纳入考评；落实新教学布局，制定学科建设文件，推进与核心课相配套的重点教材编写，迈出正规化办学的关键一步。中央社院还将着眼于共有共享，加大师资培训和科研扶持，整体提升全国社院办学水平。(陈小愿)

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