足协：青少年骨龄检测通过率86% 年龄造假已被遏制

中新网北京12月26日电据中国足协官网消息，2018年中国足球协会青少年足球竞赛工作会议暨全国青少年超级联赛年度颁奖，26日在武汉举行。会上透露，中国足协2018全年共骨龄测试球员4140人，通过率达到86.53%。随着中国足协推进青少年单年龄段竞赛设置和严格骨龄检测工作，年龄造假的情况已经得到遏制。

中国足协副主席李毓毅、副秘书长兼竞赛部部长戚军在工作会议上对今年的青少年足球竞赛工作进行了全面总结，并对2019年青少年竞赛总体安排方案进行了介绍。

李毓毅指出，2018年是中国足协继续深入贯彻落实《中国足球改革发展总体方案》、《中国足球协会2020行动计划》和《中国足球青训体系建设“165”行动计划》，青少年足球事业走入新发展阶段的一年。为进一步推进“五系一体、两心一赛”新时代中国特色足球青训体系建设，推进校园足球一体化方案的实施，提高青少年足球运动水平，中国足协加快推进了青少年竞赛体系的完善，并结合中国足协对职业联赛足球俱乐部各级年龄精英梯队建设的准入要求，对青少年足球竞赛体系重新进行了顶层设计，对赛事类别、竞赛组织、竞赛办法等进行了部分调整，确定以“青超联赛”为我国青少年竞赛体系核心和顶层赛事，辅助以举办青少年锦标赛、青少年足协杯赛和青少年冠军杯赛，覆盖了U13-U19六个青少年年龄组别，全年总计进行了3792场青少年比赛，确保了青少年赛事规模的有序扩大，竞赛结构合理和比赛常态化，逐步解决“赛和练”、“学与训”的问题，为青少年球员提供科学、合理的赛事成长平台。

此次举办青少年足球竞赛工作会议和青超联赛年度颁奖，就是既要对在青少年竞赛工作中表现突出的相关单位和个人进行表彰，更要深刻总结宝贵经验，充分凝聚发展共识，为明年继续深入研究与构建青少年赛事体系，合理设置各项赛事，实现青少年竞赛高质量发展的升级提速提前做好思想和行动上的准备。

戚军在对全年的竞赛工作总结中谈到，中国足协于2018年组织了男足青少年相应年龄段的“锦标赛、青超联赛、青少年足协杯、冠军杯赛”等四项青少年男子足球赛事，以及两项女足青少年联赛与锦标赛。在以扩大青超联赛组别与质量为核心的基础上，增设了青少年足协杯赛和青少年冠军杯赛做为赛事补充，并根据青少年不同年龄段的特点采取周末联赛制与集中赛会制杯赛相结合的设置，使赛事举办时间与赛制结构更加合理，让青少年球员获得更多在比赛中实战锻炼的机会，同时充分发挥竞赛杠杆的作用，搭建更加有利于青少年成长的赛事平台，也为青少年赛事承办赛区积累了办赛经验，提高了赛事组织人员的办赛水平。同时为了保证赛事公平公正，杜绝“大打小”现象发生，保证青少年赛事的竞技公平性，今年中国足协进一步加大了对青少年运动员骨龄检测力度。全年共测试球员4140人，通过率达到86.53%。随着中国足协推进青少年单年龄段竞赛设置和严格骨龄检测工作，年龄造假的情况已经得到遏制。

今年以青超联赛为核心的青少年赛事，继续扩大媒体传播，塑造赛事品牌。其中青超联赛总计播放场次达到559场，总播放量达到两千三百多万次。网络媒体的加入使得本年度青超联赛得到前所未有的关注，进一步扩大了青少年足球赛事在社会上的影响力。

2019年中国足协将续推进青少年足球竞赛体系的深化设计和组织结构建设，加强竞赛人员的管理与培养，逐步扩大赛事规模，合理有效划分比赛层级。将推动周末、主客场、升降级的青少年联赛体系，争取用2-3年的时间使参加青超联赛的优秀球队通过优质的赛事平台中逐级涌现，并计划2019年将女足青少年U系列联赛纳入到青超联赛体系之中。2019年的办赛原则也将从今年的“扩规模、防风险、保平稳、促发展、重宣传”逐步向“扩规模、建体系、提质量、上水平、重宣传”的贴合新时代发展需求迈进。

在竞赛工作会议之后进行了2018青超联赛年度颁奖。在球员个人奖项方面，来自U13到U19五个年龄组别的18名“未来之星”分获最佳射手、最佳守门员和最有价值球员奖。其中在青超总决赛中表现神勇，五场比赛仅失一球的大连一方小将梅程富收获U13最佳守门员奖；国青队锋线尖刀陈国抗，凭借在青超联赛中23个进球的优秀表现，斩获恒大杯U19A组联赛最佳射手奖。集体奖方面，在沙漠中训练，为参加总决赛，乘坐三天三夜的火车，跨越万里最先到达赛区的新疆巴楚三中荣获青超梦想奖。虽然在U15总决赛中成绩靠后，但巴楚三中小球员们不畏艰难、勇于拼搏、追逐梦想的精神品质感人至深。

2018年全国青少年足球超级联赛，由中国足球协会联合教育部全国青少年校园足球工作领导小组办公室共同主办，并与教育部学生体育协会联合秘书处共同统筹管理，中国足协会员协会及中国中学生体育协会足球分会负责大区赛的赛事承办，中国福特宝足球产业发展公司负责赛事推广。

2018年青超联赛共设U13、U14、U15、U17和U19五个组别，于3月31日开赛至11月10日结束，参赛队伍达到259支，比赛场数共计2,213场。其中U13、U14、U15、U17四个组别的赛事，分为两个阶段进行，第一阶段为大区赛，采用周末主客场赛制，分别在东北大区、华北大区、华中大区、华东大区、华南大区和西部大区进行；第二阶段为总决赛，由大区赛阶段各大区排名前两名的队伍参加，总决赛采用赛会制，于2018年10月初分别在合肥、昆明、无锡、清远四个赛区举办。U19年龄段的比赛分为A、B两个组别，每个组均为18支队伍，实行小组内全国主客场联赛制，共34轮比赛。

青超联赛是中国足协为推进青训“五系一体、两心一赛”而打造的青少年核心赛事平台，青超联赛的成功举办，进一步加强了中国足球青少年竞赛体系的改革与完善，并根据青少年不同年龄段的特点，充分发挥周末主客场联赛制的优势，解决好“赛和练”、“学和训”之间的问题，使更多青少年球员能够在科学、合理的赛事平台上得到成长与锻炼。

(责编：陈英栋(实习生)、吴亚雄)