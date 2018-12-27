防拐防骗防套路 是谁让孩子们心存戒备？

一所幼儿园一场不起眼的活动，引发了一场舆论波澜。据媒体报道，日前，江苏省镇江新区实验幼儿园小班年级组举行了一场 “防拐、防骗演练”活动。幼儿园邀请家长志愿者扮演素未谋面的“人贩子”，携带糖果、小点心、玩具等进入各班教室，结果不到20分钟，就有46名小朋友被骗出了幼儿园。

从结果看，这次的演练活动称得上“惊悚”，46名小朋友就这样兴高采烈地跟着“人贩子”出走。相信很多人都会被这个结果惊到，从而坚定地认为，从小开始灌输防骗意识不应仅仅是一次活动，而更应该是一门必修课。

事实上，类似的演练，在很多幼儿园一直都在上演，不只幼儿园乐此不疲，很多家长也真诚地相信，只有经过演练，自己的孩子才会“不跟陌生人走”。

然而，这样的演练显然是有问题的。一者，模拟场景下的防拐防骗防套路，仍停留在模拟状态，而并非真实的情境，因此，这样的演练究竟能在多大程度上引起小朋友的警惕，并不好说。更多时候，小朋友会把演练当作是一个游戏，“记忆”的效果并不明显。即便是有所谓的警惕，也往往是作用于家长的。一块糖就能把你家的孩子领走，家长的焦虑可想而知。

再者，学前教育机构和家长屡次三番地提醒孩子，“外面的世界很坏”“陌生人很危险”“大人们不值得信任”，幼小的孩子，从小就要格外防范来自外部的袭扰，久而久之也必然会影响孩子看待这个世界的目光。甜言蜜语的背后是欺骗；与糖果玩具一起出现的是拐卖……这究竟是一个什么样的世界？换句话说，我们展现给孩子们的是一个什么样的世界？

只有时时刻刻心存戒备，才会免于危险的境地，这样的灌输无疑是扭曲、畸形的，至少也是不全面、不完整的。而长期接受类似教育的孩子，其价值观、世界观也必然会受到影响。

一个稚嫩的孩子，在“人之初”就接受了“人性恶”的观念，认为周围都是试图拐骗他的坏人，危机四伏，恶意多多，这样的认知未免太糟糕了。外物皆坏，只能蜷曲在自我的框框里，在这样的语境下，非但不可能造就具有现代意识的公民，甚至连正常的人格都无法保证，只能产生无边的冷漠和自私。

退而言之，即便是单纯的“不跟陌生人走”，恐怕也很难通过类似的演练抵达。人与人交流、沟通的效果，主要取决于具体的语境，无视语境的差异，随意以诱骗的方式试探孩子，除了一次次的惊扰之外，实在看不出有多大意义。毕竟，保护我们的孩子，更多应取决于外部环境，取决于社会保护关口的前置，而不是简简单单地提高自我辨识能力。不客气地说，这种试图通过演练教育孩子的办法，不过是在推卸成人社会的责任（胡印斌）

(责编：陈英栋(实习生)、吴亚雄)