各地组织学习“新时代好少年” 让榜样的力量深入人心

围绕“培养担当民族复兴大任的时代新人”目标要求，中央文明办、教育部等五部门联合举办的“新时代好少年”先进事迹评选发布活动，于2018年5月22日和12月25日分两批发布了20名优秀青少年的先进事迹。推出的青少年典型事迹，凸显了新时代青少年朝气蓬勃、积极向上的时代风貌，激励广大未成年人积极迎接新的时代，努力成长为社会主义建设者和接班人。

“新时代好少年”活动开展以来，各省（区、市）广泛组织开展评选和学习宣传，活动在各地引起强烈反响。通过典型选树、示范引领和教育实践，各地形成了青少年培育和践行社会主义核心价值观的浓厚氛围和“学习新时代好少年，争做新时代好少年”的热潮。

寻找“好少年”，让榜样立起来

“新时代好少年”活动以综合运用学生自荐、同学互荐以及老师、家长和社会推荐等方式，由各地分层级推选“好少年”先进事迹，实现活动的广泛参与、典型的优中选优。各地通过一系列有特色的选拔活动，发掘遴选出一批榜样突出、事迹真实感人的“新时代好少年”。

重庆市坚持“学生的榜样学生找”的原则，全市各中小学校充分发挥主阵地、主渠道作用，通过学生自荐、同学互荐、老师推荐，把发现榜样、推荐典型的过程变成教育、学习的过程。这种同伴教育、同伴激励的办法，吸引了全市3000多所学校的学生参与，见贤思齐的氛围在学生中愈发浓厚。

上海市结合美德少年、孝心少年、优秀少先队员、“三好学生”和全国最美中学生（中职生）等评选工作，建立“新时代好少年”典型人物数据库，并制定了相应的进入与退出机制，积极推荐事迹突出的青少年典型，在青少年中形成了“人人践行核心价值观、争当时代新人”的生动局面。

为确保榜样过硬，各地在评选过程中坚持严格审核，深入入选学生所在的学校、社区、家庭，对推荐材料进行实地求证，保证了典型事迹的真实可信。与此同时，各地在评选标准上做到了兼顾类型，让广大青少年在学习、生活的各个方面都有榜样、有目标。如北京市志愿服务十余年的李东蔓、广西壮族自治区孝老爱亲撑起整个家的樊秋亮、河南省南水北调中线渠首“环保小卫士”张晓茹、江苏省身残志坚钻研科学的陈耔蓬等典型，涵盖了公益服务、孝老爱亲、热爱钻研、绿色环保、积极进取等多个方面，其事迹真实感人，集中体现了社会主义核心价值观。

宣传“好少年”，让榜样活起来

各地在选树了一批“新时代好少年”模范典型的同时，充分利用报纸、电视、网站等各类媒介进行宣传报道，组织学生收看事迹发布会，并在校园中开展丰富多彩的展示活动，形成全社会立体式宣传，让更多的人了解“好少年”、走近“好少年”、学习“好少年”，营造见贤思齐的良好氛围。

山东省在省级主要媒体开设专题，在大众网、山东文明网等开设“新时代好少年专题”，对选出的第一批山东好少年进行宣传，展示他们的先进事迹。山东电视台少儿频道举办了2018年山东省六一晚会暨“新时代好少年”颁奖典礼，请选出的第一批10名好少年现场讲述自己的故事，达到了良好的传播效果。

山西省从44名“山西好少年”中精选出不同类型的5名突出代表，在省级主要新闻媒体的黄金时段、重要栏目进行集中宣传，还为入选“山西好少年”的每位学生制作了音视频宣传资料。各级学校组织开展“学习身边好少年”活动，利用板报、校园广播、校园网等阵地，以班队会的形式，宣传身边事迹、学习身边榜样。

在宣传过程中，各地还积极利用网络新媒体等青少年喜闻乐见的载体平台，发挥移动终端的便利性，不断创新形式、丰富内容，对每一位新时代好少年的事迹宣传都做到有声有色、出新出彩，增强活动的吸引力感染力。

湖北省在“六一”儿童节期间，利用湖北文明网和文明湖北公众号对“新时代好少年”候选人事迹进行了专题宣传，发动网友为6名候选人点赞鼓劲。仅5月31日推出的微信推文网友阅读量就达5万余人次，点赞投票人数达4.2万人次。

青海省在微信、微博等平台对第一届“新时代好少年”优秀事迹进行了传播，活动期间，仅西宁文明小卫士公众号的阅读、参与人数就达30万人次。西宁市委教育工委正在编印《新时代好少年漫画集》，通过青少年喜闻乐见的创新方式使“新时代好少年”的优秀事迹走进每一个青少年心中。

学习“好少年”，让榜样多起来

“新时代好少年”学习宣传活动的最终目的在于引导广大青少年努力实践社会主义核心价值观，自觉培养良好品行。各地在评选后深入开展向“新时代好少年”学习实践活动，在社会、学校和家庭进行全面的教育实践，让榜样的力量深入人心，内化为青少年心中的行为标杆。

广西壮族自治区充分发挥先进典型的示范带动和激励作用，依托“三个百堂”（一百堂家风教育课、一百堂孝道教育课、一百堂普法教育课）开展学习宣传教育活动，从家风、孝道、法律等内容入手，将2018年“全国新时代好少年”“广西好少年”先进事迹融入讲堂。同时，组织少年宣讲团宣讲“新时代好少年”先进事迹，把文明之花开到每所学校，积极营造学习和争当“新时代好少年”的良好氛围。

内蒙古自治区鄂尔多斯市开展“新时代好少年暨苏敦娜荷芽”主题活动，网上组织学生学习刊播的新时代好少年先进事迹，网下引导学生开展班队会讨论、撰写心得体会，真正做到了入脑、入心。赤峰市组织学生观看国学纪录片、祭扫革命烈士陵园、走进心理健康辅导站，进行传统文化教育、革命传统教育、心理健康教育，得到孩子们的欢迎和老师、家长的充分肯定。

“新时代好少年”评选发布活动树立了一批可亲、可敬、可信、可学的青少年思想道德建设先进典型，为青少年树立了“身边的榜样”。随着各地宣传实践活动的深入展开，有力地推动引导广大青少年向上向善、孝老爱亲、忠于祖国、忠于人民，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。（安胜蓝 俞海萍）

(责编：陈艺娴(实习生)、吴亚雄)