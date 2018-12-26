他山之石以攻玉 中外合作办学外语教学创新实践工作会议召开

近日，由中国教育国际交流协会承办的中外合作办学外语教学创新实践工作会议在江苏省苏州市成功举办。华南理工大学广州学院国际商务综合教研室主任王金鹏和教研室教师陈少铭代表该校国际商学院参加此次会议。

会上，西交利物浦大学副校长钞秋玲分享了如何将提升10大“未来能力future skills”贯穿到教学过程中，去培养未来“世界公民”先进经验以及以“学生为中心、以研究为导向”的先进教学理念；上海交大-巴黎高科卓越工程师学院副院长刘增路教授提出将工业教育与美学结合的观点，并对法国为何可以拥有大量知名制造型企业和艺术时尚品牌的原因进行了分析；西交利物浦大学数学系副教授于昊以自己的教学实践为案例，介绍如何使用结合生活实际的问题导入，让学生从兴趣出发，降低对英文环境的抵触感。

会议主旨演讲环节， 会议主讲嘉宾分享了约翰·杜威的名言“以昨日之法教导我们今天的孩子，将使他们失去明天”。在圆桌讨论环节上，来自全国各大高校的教师就如何帮助新生迅速提升外语水平、如何发挥外方师资对教学质量的引领作用等多个主题进行小组讨论。

会议结束后，王金鹏表示此次会议让他认识到中外合作办学的全英\双语教学不仅是开设若干门课程，而应该贯穿四年本科教育。中外合作办学更是能够通过外教、留学生、双语课、学术讲座以及其他相关活动使整个学校受益，从而让全校学生感受到全球化的氛围。

陈少铭在会后表示十分认同会议主讲嘉宾分享的名言，他认为繁重而琐碎的日常工作有时候会磨灭教育工作者的教学热情。更严重的是，限于传统思维方式的教师可能会忽略未来世界对自身与学生的新要求。

素材来源：华南理工大学广州学院

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)