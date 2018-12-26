原标题：“中国少年说”全国中学生演讲活动在京启动

"一百多年前，梁启超先生曾写道：'故今日之责任，不在他人，而全在我少年。'如今，这句话依然振聋发聩，69年前，中华人民共和国成立，从站起来、富起来到强起来，一步步走到绚烂的今天......"12月25日，由共青团中央网络影视中心主办，未来网承办，精锐教育协办的献礼建国70周年--"中国少年说"全国中学生演讲活动启动仪式在北京举行，清华附中朝阳学校学生孙禹馨表示，正是青少年的她应该勤奋努力，以史为鉴时刻警醒自己，扣好人生的第一粒扣子，践行社会主义核心价值观。

刘玥与孙禹馨有相同想法，刘玥表示作为新时代青年，要认真学习贯彻党的十九大精神，青年一代有理想有担当，国家就有前途，民族就有希望，有了梦想还要脚踏实地，好好读书才能梦想成真。

据活动举办方介绍，“中国少年说”全国中学生演讲活动旨在展示当代中学生风采，促进校园文化建设，积极传播社会正能量，促进中小学生综合素质发展为目的，活动全程公益,不收取任何费用。并将先后在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、无锡、长沙、常州、福州、厦门、成都、贵州、昆明、武汉、郑州、乌鲁木齐等城市举办。

献礼建国70周年--"中国少年说"全国中学生演讲活动启动

据活动举办方介绍，“中国少年说”全国中学生演讲活动旨在展示当代中学生风采，促进校园文化建设，积极传播社会正能量，促进中小学生综合素质发展为目的，活动全程公益,不收取任何费用。并将先后在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、无锡、长沙、常州、福州、厦门、成都、贵州、昆明、武汉、郑州、乌鲁木齐等城市举办。

已经连续两年担任"中国少年说"的评委中国青年政治学院刘卫兵教授感慨道，"'自古英雄出少年，少年英雄诚可贵'中国少年要用智慧讲述中国70年的变化，70年的翻天覆地，70年的梦想成真。"

刘卫兵表示，中国少年说演讲活动自开展以来，在全国范围内产生了一定的影响，通过这个活动有助于中学生认识社会、了解社会，对他们个人的提高非常有帮助。青少年要用自己的语言，说真话、心里话，用通俗易懂的语言直击人心，要走进社会生活实践中去感染更多的人们。

展望明年的活动，刘卫兵表示活动的意义在于围绕中华民族伟大复兴中国梦这个主题，要发出中国少年的未来之声。恰逢新中国成立七十周年，对中国七十年的变化也要发出中国少年的观察之声。

团中央网络影视中心党委委员、未来网总编辑万兴亚则表示，改革开放四十年来，我们国家迎来了一个大的发展时期，第三届"中国少年说"演讲活动也迎来了建国七十周年这一重大时刻。

在此背景下，作为党中央交由团中央主办的面向全国3.67亿未成年人的专属网站、中央新闻网站未来网联合精锐教育，用"中国少年说"活动来再一次提高我们民族、来锻造和培养我们新一代少年儿童，让他们能够秉承大志在"建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴"这场接力跑中持续向前。

"中国少年说"活动从2017年创立到现在，接连开展"中国少年说"全国中学生演讲、辩论系列活动，为青少年提升素质教育、展示青春风采提供绝佳舞台，两年来带动和感染了全国上亿中学生。在2017年总决赛现场中，大赛评委会主席乐嘉为选手打出"99.99"的最高分就曾震撼全场。

"少年强则国强"展望未来，万兴亚表示希望广大青少年能够在这个朝气蓬勃的新时代，在演讲中表达自我、提升自我、证明自我、成就自我，激扬改革开放精神，通过这次活动，带动全社会力量，用奋斗礼赞青春，为国家贡献力量！

活动协办单位精锐教育升学事业群市场部总监任宏表示，中国少年说旨在为全国6000万中学生提供和打造一个属于他们自己的风采展示平台。从活动开展以来，中国少年说已经成为了一张独具特色的全国性中学生活动名片。

精锐教育自成立以来，以唤醒每个孩子潜能的目标，一直致力于打造学校、家庭之外的第三课堂，来激发学生的内生性学习动力。任宏认为，演讲活动的举办对培养学生能力方面，与精锐所倡导的学习力系统中包括的学习动力、学习能力、学习毅力不谋而和。通过演讲活动，有利于训练学生的表达能力、社交能力与批判性思维，中国少年说活动能够让学生学习成长、学习发声，传递智慧、友爱、向上、希望，让更多的人听到中国少年说的声音。

2018年"中国少年说"全国中学生辩论赛最佳辩手童钰洁也在现场分享了她的参赛经历，她表示："对我来说这是一个让我飞速成长的比赛，是成长路程中一段宝贵的经历与财富。从比赛时的紧张忐忑，到后来对辩论的热爱，让我发现一个人做自己喜欢的事情是最酷的，希望下一届选手们能够在这个舞台上展示自己，找到自己的热爱。"

从第一届活动的12个城市到现在的17个城市，中国少年说活动影响了越来越多的青少年。据未来网副总编辑李远介绍，大赛分为"学校初赛"、"城市复赛"、"全国决赛"三个环节。

活动由各学校组织校内初赛，选拔前三名参加城市赛，各城市根据活动流程，评出城市赛的冠、亚、季军，并代表城市参加全国赛。为确保评选活动的公开、公平、公正，活动评审委员会评选出的全国赛冠亚季军，将由组委会进行评审复查并最终确定。

活动还邀请了中国青年政治学院教授、中国青少年研究会青年专业委员会委员刘卫兵，北京大学教授、博士生导师、信息管理系党委书记张久珍，中国青年政治学院继续教育学院副院长程立耕，国际关系学院教授、"演说家"总冠军储殷，中央电视台主持人徐卓阳，清华大学教育研究院研究员、美国伊利诺伊大学教育心理学博士马淑风，媒体评论员、国际大学生华语辩论赛专家评委张佳鹏，北京大学辩论协会理事长杨璐为特邀评委,并颁发聘书。

据了解，除了一个展示当代中学生形象的绝佳舞台外，"中国少年说"演讲活动全国决赛冠军还将获得价值6万元的哈佛大学游。此外，活动也将邀请评选出的全国赛的冠、亚、季军走进全国知名中小学宣传当代中学生的风采，展现他们的青春正能量。

(责编：刘婧婷、熊旭)