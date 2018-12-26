“妈妈我要报培训班”？做家长的要小心了 

“妈妈我要报培训班，别人都报了，考虑到学费贵一直没告诉你，今天是报名的最后一天。”如果有一天孩子通过QQ和你说这些话的时候，你千万要提高警惕，也许电信网络诈骗的陷阱就在不远处。

今年5月9日，陕西渭南警方破获了一起冒充教育机构的电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人潜伏在学生家长QQ群里，通过新加受害人QQ好友，冒充受害人的孩子和老师，以教育培训报名为由，利用学生家长的特殊心理，骗取高额“培训费”。

据渭南警方介绍，今年3月14日18时许，受害人王女士报案，称其当天13时在家上网，一个冒充她儿子的人加她QQ，说学校邀请到某著名大学的资深教授来开培训班，一共两科每科学费15000元，随后发来一张假冒的培训通知书给她看。接着说上周学校已经喊大喇叭通知全校学生了，他考虑到学费太贵就一直没说，今天是报名的最后一天。“妈，我很想报这次培训班。”对方在QQ上说，并将负责报名事宜的“李老师”的QQ号给了王女士。于是，王女士加了“李老师”的QQ并打了30000元过去，直到下午儿子放学后，她才意识到被骗了。

据办理此案的民警介绍，王女士之所以被骗，是因为对方说出了儿子的真实姓名，而且“李老师”的说话口气也很像儿子所在学校的老师。犯罪嫌疑人通过非法渠道买到一些含有学生家长的QQ群号，然后潜伏其中观察一段时间，分析学习群里老师和家长的说话风格，为之后的诈骗做准备。由于很多学校家长群要求家长备注名字为“某某爸爸”“某某妈妈”，这就给了犯罪嫌疑人可乘之机。

渭南市公安局蒲城分局在渭南市打击治理电信网络新型违法犯罪中心的指挥下，经过近两个月的侦查，抓获了3名犯罪嫌疑人，以及为他们提供银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件、QQ的犯罪嫌疑人5人，涉案金额300多万元，完成了对该犯罪团伙的“全链条打击”。

据了解，渭南市打击治理电信网络新型违法犯罪中心自2016年10月成立以来，整合公安、银行和通信运营商合署办公，坚持打防并重，采取电话劝阻和当面劝阻模式，目前共拨打预警电话2万余次，发送预警短信8000余条，当面劝阻被骗群众5000余人，挽回群众直接损失300余万元。（肖磊涛）

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