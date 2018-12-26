调查：青少年触网集中6到10岁 近四成大学生关注过网红

12月25日，由中国社会科学院主办，中国社会科学院科研局、中国社会科学院社会学研究所、社会科学文献出版社承办的2019年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会于北京举行。蓝皮书指出，调查发现，有近四成的大学生关注过网红。青少年触网年龄集中在6到10岁。

游戏和美妆网红最受欢迎

蓝皮书指出，2017年“大学生调查”发现，有近四成的大学生关注过网红。其中，8.0%的大学生基本每天都查看网红动态，16.0%的大学生至少每周查看1次，5.5%的大学生至少每月查看1次。

对比高职院校和普通本科院校的情况可以发现，高职生和本科生在关注网红动态上存在明显差异，高职生关注网红动态的频率显著高于本科生。约有1/10的高职生基本每天都会查看网红动态，约1/5的高职生至少每周查看1次，频率明显高于本科生。本科生基本每天都看网红动态的学生比例为6.6%，至少每周查看1次网红动态的学生比例为13.3%。

对于关注网红动态的大学生来说，他们所关注的网红类型与直播类型有比较相似的地方，游戏和美妆是大学生最喜欢的网红类型，有41.7%的大学生关注游戏类网红，31.6%的大学生关注美妆类网红。

触网年龄集中在6到10岁

蓝皮书指出，调查显示，5岁及以下就已经接触到互联网的青少年占10.88%，6到10岁开始接触互联网的青少年占61.43%，10岁以上开始接触互联网的青少年仅占27.69%。

在一个被互联网覆盖的时代和家庭背景下，青少年往往在较早的成长时期就会与网络接触，而且触网的低龄化趋势越发明显。同时，一线和准一线城市青少年普遍更早接触网络，平均触网年龄分别在8.3岁和8.6岁，而二线、四线城市青少年的平均触网年龄为9.1岁，三线城市的平均触网年龄则为10岁。

青少年使用的上网设备主要是手机，占样本的87.33%，远高于其他各类上网设备。新兴的上网设备如平板电脑，作为青少年上网主要设备的比例也占到21.88%。调研发现，学生们较多使用电脑做PPT、写报告和其他作业，因此笔记本电脑和台式机作为青少年上网主要设备的比例也较可观，分别为22.68%和36.90%。

近三成孩子遭遇网络暴力

蓝皮书指出，调查表明，青少年在上网过程中遇到过暴力辱骂信息的比例为28.89%。其中，暴力辱骂以“网络嘲笑和讽刺”及“辱骂或者用带有侮辱性的词汇”居多，分别为74.71%和77.01%；其次为“恶意图片或者动态图”（53.87%）和“语言或者文字上的恐吓”（45.49%）。

青少年遭遇暴力辱骂信息的最主要场景是社交软件，为68.48%；其次是网络社区，比例为55.30%；在短视频和新闻及留言上遇到暴力辱骂信息的比例也很高，分别为30.66%和30.16%。可见，青少年在网络上遇到暴力辱骂信息的比例与其关注的内容和使用的平台有关系，也与社交网络、网络社区和新闻及留言的互动性和话题性较强，容易引发不同观点的争论并形成冲突有关。而短视频的一些制作者为了吸引眼球，有时候也会故意引入有争议的话题并使用偏激语言。此外，青少年在微博上遇到暴力辱骂信息的比例为25.36%，在直播平台上遇到暴力辱骂信息的比例为19.91%。（王歧丰）

(责编：陈艺娴(实习生)、熊旭)