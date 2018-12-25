杭州高中女生灵感一现 冷冰冰数理化变成萌哒哒漫画

原标题：好玩，冷冰冰数理化变成萌哒哒漫画

你的印象里，高中数理化长啥样？实验室的烧瓶试管、直角坐标系、受力分析的小方块……是不是一想到这些，一个头就变两个大?

可如果把这些冷冰冰的模型和图表，换成萌萌哒Q版小人，学习过程会发生什么化学反应？杭州有位高中生做了尝试，没想到学习也可以如此有趣。

将这些数理化知识画作Q版小人漫画的，是杭州市长河高级中学高一（4）班女生党睿洁。记者见到她时，她正好围着一条白绿相间的围巾，与漫画里的Q版小人如出一辙。围巾上斯莱特林的标志被眼尖的记者一眼认出，她激动得和记者握起了手：“我超级喜欢《哈利·波特》，尤其是斯莱特林学院。”

党睿洁说，她平时经常围这条围巾，因为长河高中的校服也是深绿色，和围巾颜色很搭。所以，在她的漫画中，那个围着绿围巾的小人就是她自己，“我给她起名叫蛙蛙，也算是我的笔名。”

党睿洁从小就学画画，妈妈是美术老师，小时候跟着妈妈学儿童美术，后来又学了素描。上高中之前，她苦于找不到绘画风格，“之前也一直画，但找不到合适的风格，10月突然有灵感，在纸上画了一个光头，围着绿围巾，之后我就一直用这种Q版漫画来记录日常。”

最开始，光头小人儿“蛙蛙”是画在便签纸上，内容大多是党睿洁当时的心情，“我只要灵感来了就会画一两张，画画内容取决于当时心情。”党睿洁说，“郁闷的时候，在教室里‘长蘑菇’，我会画下来；碰到喜欢吃的食物，我也会记下来。”

让蛙蛙“学”数理化是从这个月开始，党睿洁理科比较薄弱，数理化一直很让她头疼，有次题目又做不出时，党睿洁盯着物理题配图发愁，突然灵光一闪，想到把蛙蛙放进配图里。“理科题总会有很多配图，我看到那些方块、烧瓶、火柴人，都会想到光头小人。”

于是，物理题的火柴人和小方块成了蛙蛙，化学实验的烧瓶是蛙蛙的光头，数学直角坐标系里双眼转成两盘蚊香。

把学科知识结合漫画表达，这一形式让党睿洁释放了不少压力，“做不出题比较烦躁，画完以后心情就平静下来了，感觉用漫画表达，理科也会很萌，就没那么恐怖了。”

班里不少同学知道党睿洁画漫画，还让她专门用漫画做一本理科笔记，党睿洁连连摇头，“我只是趁休息的时候画一下，而且我画画比较慢，即使只画光头，我也要画最圆满的光头。”

班主任许鑫娟老师在课间经过党睿洁的座位，发现班里的画画小能手开始创作学科漫画时，她特别惊喜，还特地拍照发朋友圈。许老师说：“党睿洁的学科漫画是一种很好的吐槽解压，把悟到的东西用漫画表现，说明理解已经加深了。而且这种形式也很乐观有趣，把学习压力释放出来，让漫画变成快乐学习的支点，我觉得这点很可贵。”

而钱报教育微信公众号“升学宝”原创推送了党睿洁的漫画小人后，引发了网友热议，支持者表示，小姑娘太有才，可以出一套表情包，“学习的方式方法很重要。好的方式方法能让看似枯燥无味的学科知识变得生动有趣，简单易懂，让人容易接受。”“在学习中找乐趣，是很好的解压方式！”不过也有网友对这个方法的学习效率表示质疑。(沈蒙和)

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