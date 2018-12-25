中国政法大学党委书记胡明：深度参与和推动全国律师行业党建工作

人民网北京12月25日电 近日，首家全国律师行业党校培训基地挂牌仪式暨主题研讨会在中国政法大学举行。

“全国律师行业党校要切实发挥律师行业党校在教育培训、示范引领、选拔人才、锻造队伍等方面的作用。”全国律师行业党委副书记、中华全国律师协会会长王俊峰指出，希望培训基地能够正确教育引导广大党员律师矢志不移走中国特色社会主义法治道路，为全面依法治国贡献力量。他希望中国政法大学能为行业党校基地的创新发展积累更好的经验做法，为律师事业发展和中国特色社会主义法治事业作出贡献。

中国政法大学党委书记胡明在致辞中表示，全国律师行业党校培训基地是中国政法大学获得的第一个党员教育基地，基地的成立是司法部党组和全国律师行业党委对学校事业发展的支持和办学成果的肯定。中国政法大学将利用自身优势，全面建设全国律师行业党校培训基地，深度参与和推动全国律师行业党建工作，做出应有贡献。

司法部律师工作局副局长徐辉宣读了《关于确定全国律师行业党校培训基地的通知》，与会领导为基地揭牌。

中国政法大学党委副书记高浣月就基地建设思路做了专题汇报。从党校培训基地的管理体系、师资队伍建设、课程体系建设和保障体系建设进行相应介绍。

全国律师行业党建与党校建设研讨会上，与会者围绕“新时代律师行业党建的重要意义”“新时代律师行业党建创新发展”“律师行业党校教育基地建设”三个主题进行了相关研讨。（刘婧婷 郭凯奇）

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