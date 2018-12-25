吕梁山护工京津冀就业推介交流大会在北航举行

人民网北京12月25日电 （记者 林露）24日，由人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会指导，吕梁市委市政府、山西省人力资源和社会保障厅主办，北京航空航天大学协办的“吕梁山护工京津冀就业推介交流大会”在京举行。

大会主题为“塑造劳务品牌 助力脱贫攻坚”，旨在进一步对接京津冀广阔市场，进一步推介“吕梁山护工”品牌，满足城市家庭育儿养老等家政服务的现实需求，进一步助力吕梁打赢打好精准扶贫、精准脱贫攻坚战，推动实现山区脱贫攻坚与城市家政服务互利共赢的目标。

北京航空航天大学党委书记曹淑敏在大会上致辞。她指出，北航与吕梁因为定点扶贫走到一起，由于共同的红色基因成为一家人。北航自2015年底启动了对吕梁市中阳县的定点扶贫工作，三年来，学校把定点扶贫作为严肃的政治任务，党委书记作为定点扶贫工作第一责任人。学校确立了红色基因结对的扶贫基调，充分发挥教育、科研、人才、校友优势，以搞航空航天的热情和干劲，举全校之力扎实推动定点扶贫，把脱贫攻坚的论文写在吕梁大地上。

今年8月，经过国务院脱贫攻坚评估验收专家组的严格考核，中阳县在山西省36个国家级贫困县中首批脱贫摘帽。吕梁市委市政府和山西省人社厅精心组织了此次推介大会，国家和省市县四级政府部门共同为吕梁山护工站台“吆喝”，推荐就业。曹淑敏说，北航作为吕梁扶贫的参与者、见证者，将以更高的站位、更大的力度坚定支持吕梁人民脱贫攻坚的宏伟事业，为吕梁人民脱贫致富奔小康贡献更大的北航力量。

山西省政协副主席、吕梁市委书记李正印指出，开展“吕梁山护工”培训就业，是吕梁市精心打造的脱贫攻坚“三大品牌”之一。目前，全市已累计培训3.6万人，就业1.9万人，人均月收入超过4000元，就业辐射太原、北京、天津、上海、青岛、西安等10多个城市。“吕梁山护工”已经成为享誉山西乃至全国的一张“名片”。“吕梁山护工”的勤劳，源于革命老区艰难困苦的环境条件，得益于吕梁精神的传承和弘扬，植根于吕梁人民勤劳、朴实、善良的优秀品德。随着我国社会老龄化的发展和全面二孩政策的实施，京津冀地区对家政服务人员的需求将进一步扩大，目前，在京津冀就业的“吕梁山护工”已达4600多人。他表示，希望与会的中直单位能一如既往地关心支持吕梁老区各项事业发展，热切期盼京津冀地区各大家政服务公司以及医疗、养老陪护机构与吕梁进一步开展密切合作、实现共赢发展。

推介交流会上，吕梁市政府、吕梁市人社局分别与京津冀人社部门、家政服务协会签订了“吕梁山护工”就业合作协议，吕梁市人社局与北京、天津、河北一批家政公司以及养老陪护机构签订了劳务合作协议，为近200名优秀“吕梁山护工”找到了“婆家”。京津冀110家家政企业和医疗陪护机构负责人与第二十一批即将就业的近200名吕梁山护工代表现场对接交流招聘事宜。

会后，与会领导前往“吕梁山护工北航服务站”参观。曹淑敏与李正印共同为“吕梁山护工驻北航流动党员党支部”等揭牌。在北航社区就业的310名吕梁山护工中，目前有正式党员17人。今后，支部将承担起教育、管理、监督吕梁山护工党员，在吕梁山护工中培养入党积极分子和发展党员的任务。

据悉，2016年9月，在北航校园设立的“吕梁山护工北航服务站”正式挂牌运行。在吕梁市和中阳县的指导支持下，一批批经过政府选送、专业培训、持证上岗的吕梁山护工来到北航社区，从事月嫂、保姆、家政和护工服务。截至今年12月，经北航服务站正式签约上岗的护工达到310人，人均收入4000元以上。

山西省政协副主席、市委书记李正印，人力资源和社会保障部党组成员、副部长张义珍，人力资源社会保障部农民工工作司司长宋娟，机关党委常务副书记崔长征，就业促进司副司长宋鑫，农民工工作司调研员陈兰，国家卫生健康委财务司副司长樊挚敏，定点扶贫组组长程万军，国务院扶贫办开发指导司副司长杨瑞华，北京天坛医院党委副书记肖淑萍，总政歌舞团著名词作家李幼容，中国家政协会副会长穆丽杰、北京航空航天大学党委书记曹淑敏、党委副书记程基伟，京津冀人社部门、家政服务协会、110余家家政企业和医疗陪护机构负责人以及近200名吕梁山护工代表等参加本次大会。

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