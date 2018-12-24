原标题：科技提升留学行业服务品质

日前，小希教育邀请北京留学服务行业协会会长桑澎等嘉宾共议“未来留学路”。桑澎表示，近几年，留学行业竞争日益激烈，传统留学机构都在寻找转型升级之路。他希望小希留学平台能够给用户提供更直接更便利的服务。

澳际教育总裁兼小希教育创始人李平介绍，小希留学平台自2017年10月上线以来，经多次调整迭代升级，始终坚持将互联网技术应用在传统留学服务机构、共享优质国际教育资源、优化服务流程,提升服务品质。

澳际教育总裁兼小希教育创始人 李平

“伴随信息技术的迅猛发展，多元化与跨界化的竞争也越发明显，留学行业的格局正在发生变化。”李平认为，当下，传统留学机构转型升级势在必行。未来，留学行业会更趋向个人品牌化，顾问平台化发展趋势，通过共享专业知识及行业经验，让优质的中小型机构、留学顾问间建立伙伴关系，实现共赢。

据介绍，目前，进驻小希留学平台的留学顾问人数约11570名。其中个人顾问占比81.39%，小型留学工作室占比6.33%，海外院校校代占比4.26%，培训机构占比2.53%、投资移民机构占比1.69%、研学机构占比0.84%、背景提升机构1.27%、海外管家机构占比1.69%。

李平表示，在小希平台上，各位留学顾问以及各类留学机构不是竞争关系，而是合作的关系，通过小希平台汇聚留学行业的各种优势，惠及更多留学行业从业者。下一步，小希留学平台不仅会对顾问资源进行细分规划，还将会对院校资源进行细分整合，汇聚留学生所需要的各类服务资源，满足消费者的个性化多样化需求。

(责编：郝孟佳、熊旭)