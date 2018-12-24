原标题：重庆新金带小学：生态环保理念生根开花

【庆祝改革开放40周年基层行·学校篇】

生机勃勃的种植园、屋顶上的架空跑道、圆弧形的回音壁，人文建筑与自然景观交相辉映。日前，记者走进重庆市梁平区新金带小学，仿佛进入一座绿色生态的科技馆。这些场景让人很难将它和52年前那个破败的学校联系起来。

“学校最初叫金光公社中心小学，1966年开始在石柱坪老街关庙内办学，那时的教室是土地板，连窗户都没有，学生在泥灰满天的环境里学习。我1982年毕业分配到学校任教时，学校已经搬到石柱坪街道上场口周家河坝，校名改成金带公社中心小学，教学条件依然很差。”孙波老师回忆起当时的情景，学校低矮的房子被许多农房遮掩着，没有校门、没有围墙，不找村民打听，根本找不到学校。校舍是青石木板房，每间教室仅有一盏灯，泥土地面坑坑洼洼，桌椅歪歪斜斜地摆放着，同学们的书本经常掉到地上。

1994年，金带公社中心小学搬到原金带镇卫生院住院部，更名为金带镇完全小学。从1984年开始在学校任教的李国东说，搬迁后学校面积扩大到了10亩，还修建了2500平方米的教学楼，平整了学校操场，安置了两个篮球架。随后几年学校建起了综合楼、实验室、电脑室、图书室，新建了厨房、厕所，地面换成了混凝土。

“学校在2008年汶川大地震中受损严重，不得不进行第4次搬迁。”李国东介绍，原梁平县政府联合中美可持续发展中心、中国宋庆龄基金会、中华环保基金按照快速、安全、经济、可持续的原则建起了一所安全经济、可持续可推广的生态学校，并更名为新金带小学，于2011年4月5日投入使用。

亲历学校发展的当地村民唐廷利说：“现在与过去相比，是一个天上，一个地下。”78岁的他曾在这所学校任教，四个子女也在这里上过学，如今最小的外孙谢世林就读于新金带小学六年级一班。

站在学校大门口，校长杨红英说，新金带小学面积并不算大，三栋教学办公楼、12个教学班，不足30亩地，但校园的每一个地方都在传递节能环保理念。

顺着古朴自然的竹编大门走进教学楼，悬挂在走廊上的木板让人眼前一亮。这些大小一样、高低一致的木板到底有什么用？杨红英介绍：“这是自然光反射板。”这些木板能通过反射原理将自然光送到教室，减少人工照明的使用。“一块块小小的木板，融入科技手段，能给孩子传递节能的概念。”

穿过教学楼，一条由建筑屋顶及联廊形成的架空跑道新颖独特。设计师在规划校园时本着因地制宜、尽量不改动地形地貌的思路，设计出现在的“空中跑道”。跑道左侧铁网自然向跑道内侧倾斜，如果有调皮的孩子想翻栏杆，他的重心始终会朝跑道内侧，所以无论他怎么爬，掉的话只能掉回跑道。

在架空跑道旁边有两块高低不一的人工湿地，采用先进的污水净化系统，将卫生间的冲厕水、食堂污水经人工湿地净化处理循环利用，整个校园不再向市政污水管网排放污水。

环保节能、科技特色不仅处处体现在学校的硬件建设上，绿色、生命、启迪的办学理念也融入新金带小学的日常教学中。2013年，学校为孩子们编写校本教材《绿色校园，快乐学习——新金带小学可持续知识读本》，用讲故事的方式传递科技与环保知识。

学校多次开展“节能，从一只灯泡开始”系列学习活动。老师们不仅向学生介绍普通白炽灯与节能灯的用电区别，还出资购买节能灯，组织部分年级的学生将家里的普通白炽灯带到学校来进行交换，将科学环保、节能减排的理念落实到行动中。每年的科技节期间，不少同学用报纸、空塑料瓶等废弃物品做成服装或者艺术品进行展出。

为了让学生们有更好的体验，学校还在校园的小山丘上规划了一块种植体验园。体验园被分成大小均等的12块，每班认领一块。在老师的组织下，同学们走出教室，在属于自己的土地上翻地、播种、施肥，种植菠菜、西红柿、辣椒等蔬菜。老师还不时把自然、劳动、美术等课堂搬到科技园，增强课堂的趣味性。每天中午，都有学生在科技园里浇水、除草，并认真做记录，科技园成为学生学习体验的乐园。

不出校门，既能体验大自然，也能感受高科技。3年前，新金带小学用30万元资金建立起科技室，科学性、知识性、趣味性相结合的3D电视模型、牛顿球摆件、海洋生物模型等融进了这所农村学校。“每个星期最期待的事就是来科技室玩儿。”正在上科学课的六年级学生罗力维开心地说。

科技室旁边的社区交流中心会定期对附近居民开放。学校经常组织居民在中心举办小型讲座、放映电影，部分家长还走进展厅参观学习，在图书室和孩子一起阅读。学校成为科学知识普及宣传的窗口，达到了“知识伴人类同行，资源与社会共享”的目的。

杨红英说，如今可持续发展理念已在同学们心中生根发芽，相信不久的将来，就会在四面八方开花结果。

（本报记者 张国圣 李宏）

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