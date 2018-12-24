原标题：把高校党风廉政建设抓紧抓好（治理之道）

坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，是党的十八大以来全面从严治党成效卓著的重要原因。对于高校来说，加强党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，是保持正确发展方向、更好履行职能使命的必然要求。高校纪委应切实履行职责，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

在党的领导下积极发挥主观能动性。高校纪委履行职责必须始终坚持党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在此基础上，积极发挥主观能动性，将上级要求与高校实际相结合，认真分析高校政治生态具体状况、教职工思想认识特点、制度建设推进情况、党风廉政建设风险隐患和苗头性问题等，不断创新监督方式、拓展监督范围、增强监督实效，切实履行好监督执纪问责职责。

在凝聚共识的基础上压实责任。思想是行动的先导。只有认识到位才会行动自觉，只有凝聚共识才能汇聚力量。高校纪委必须把思想教育放在重要位置，深入宣传党风廉政建设和反腐败斗争对党和国家事业发展的极端重要性、与教职工切身利益的密切关联性，深入宣传新形势下加强党风廉政建设和反腐败斗争的新要求新部署，引导教职工不断提升政治素养、提高政治站位，筑牢不想腐的思想“堤坝”。同时，将党风廉政建设责任细化分解、逐级传导、层层压实，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面，不断汇聚全面从严治党的强大合力。

在健全制度的基础上严肃查处问题。“明者防祸于未萌，智者图患于将来”。制度建设具有根本性、全局性、稳定性和长期性，必须把制度建设贯穿于高校党风廉政建设和反腐败斗争的全过程，不断健全规范权力运行的制度体系。同时也要认识到，“徒法不足以自行”。没有严格的监督、严肃的查处，制度的效力就会大打折扣甚至形同虚设。要综合运用审计、巡察、专项检查等多种手段，及时查处存在的问题。

在依靠教职工中推进各项工作。高校党风廉政建设和反腐败斗争必须紧紧依靠教职工，不断密切党群关系，巩固党的执政基础。广大教职工是党风廉政建设和反腐败斗争的推动者、良好政治生态的构建者和违纪违法行为的监督者。高校纪委要紧紧依靠教职工，在健全工作制度、完善工作流程时，在落实工作责任、推动工作开展时，在严明纪律规矩、确保令行禁止时，在防范廉洁风险、发现苗头问题时，都要充分调动和发挥教职工的积极性主动性创造性。

在严格规范中服务高校发展。加强党风廉政建设和反腐败斗争，是为事业发展提供坚强政治保证。高校纪委要深刻认识严格规范与科学发展的辩证统一关系，通过加强党的政治建设，激发教职工干事创业的积极性主动性创造性；通过推动健全议事决策制度，实现科学决策、民主决策、依法决策；通过规范选人用人，确保优秀干部脱颖而出；通过严格财经、资产和招投标管理，提高资金使用效率；通过严肃招生纪律，不断提高人才培养质量。要坚持原则性与灵活性相结合，确保于法周延、于事简便，既严格执行上级决策部署，又注重针对性、可操作性，使制度清晰明了，可执行、可监督、可检查、可问责，确保各方面工作在规范的轨道上高效运转，推动高校各项事业持续健康发展。

（作者为成都体育学院党委副书记、纪委书记）

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 07 版）

(责编：郝孟佳、曹昆)