2019年考研今起开考：290万人报名 创历史新高

中新网客户端北京12月22日电(杨雨奇)今日起，2019年全国硕士研究生招生考试将拉开帷幕。据了解，今年全国考生规模达290万人，这一数字较上年增加52万，增幅达21%，创历史新高。

本次考试，教育部再度强调严肃考试纪律，对招生考试违规违纪行为，教育考试部门将发现一起、查处一起、零容忍，绝不姑息。

“考研热”持续！报名人数达290万创新高

今明两天，2019年全国硕士研究生招生考试将举行初试。近年来，中国考研大军规模不断壮大，每逢研招考试季，“考研热”都成为舆论焦点话题。

今年11月22日，在2019年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议上，教育部副部长林蕙青透露，2019年研招考试报考人数再次大幅增加，全国考生规模达到290万人，比去年增加了52万人，增幅21%。

290万人报名，增幅达21%，有媒体用“暴增”来形容本次考研报名人数的变化，并分析称，2019年考研报考人数是近10余年增幅最大的一年，也创下改革开放40年来最高纪录。

实际上，全国研究生招生考试报名人数已连续多年增长。据中国教育在线12月20日发布的《2019年全国研究生招生调查报告》(以下简称《报告》)显示，自2007年以来，硕士研究生招生的每年增长率维持在4%左右。

而自2017年非全日制纳入统考后，报考人数迎来激增，首破200万大关。到2018年，全国报名人数则升至238万，较上一年增加37万，增幅达18.4%。

从2019年考研的报名情况来看，在公开报名人数的部分省份，不少地区的报考人数都出现较大幅度增长。例如，四川考研报名人数达到141786人，较之去年增幅为29%；河南地区考研报名人数则已达23.36万人，增幅突破25%。

资料图：图为清华大学图书馆内，学生正在自习。 杨雨奇 摄

探因“考研热”：就业、名校梦成主因

“考研热”为何持续升温？上述《报告》显示，就业压力大、提高就业竞争力为首要动机，其次是继续深造，提高学术研究能力%，第三是为了获得学历、学位证书，占比17%。

报名人数的增长也源于高校研究生招生规模的扩大。上述《报告》显示，从一流大学公布的2019年招生计划看，42所一流大学建设高校中有28所高校大幅增加招生计划。例如，复旦大学从2017年开始增加招生计划800人， 2018年招生计划与2017年基本持平，在2019年招生计划数又增加700人，达到6300人。

对此，东北师范大学传媒科学学院教授、硕士生导师闫欢认为，社会经济水平提升，家长对孩子教育资金投入的增长，让学生养家的负担变小，追求高学历、好工作自然就成为多数人的选择。

华图教育考研项目部院校规划师贺争分析称，一方面，各高校扩招幅度提升，硕士文凭不再是高不可攀的学历证书，另一方面，某些职业深入发展，倒逼学生不得不读研，此外，部分学生心里的“名校情节”也是考研热的原因之一。

然而，扩招并不意味着考研之路变得更加容易。贺争表示，虽然高校招生名额扩大，但考研人数的总规模也在扩大，加之保研名额的增长，使得考名校难度有增无减，分数角逐越发激烈。

严肃考场纪律：在校生作弊或被开除学籍

作为一场数百万人参加的全国性大型考试，研招考试的考风考纪也是近年来社会关注的话题。

今年11月，教育部召开的2019年全国硕士研究生招生考试安全工作视频会议要求，对招生考试违规违纪行为，教育考试部门将发现一起、查处一起、零容忍，绝不姑息。对于涉考违法犯罪，将坚决配合司法机关依法严厉打击。

在初试开考前夕，教育部考试中心已公布了今年研究生考试的违规违法行为举报电话010-82520029，该号码将在12月15日至25日内全天24小时开通。全国各省、直辖市的举报电话也公布在教育部官网上。

此外，教育部8月发布的《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》中也明确指出，对违反考试管理规定和考场纪律、影响考试公平、公正的考生、考试工作人员及其他相关人员，一律按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。

其中，对于违反规定的在校生，将由其所在学校按有关规定给予处分，直至开除学籍；对在职考生，应通知考生所在单位，由考生所在单位视情节给予党纪或政纪处分。对考试工作人员，由教育考试机构或其所在单位视情节给予相应的行政处分；构成违法的，由司法机关依法追究法律责任，其中构成犯罪的，依法追究刑事责任。

上述《规定》指出，相关单位应当将考生在硕士研究生招生考试中的违规或作弊事实记入《国家教育考试考生诚信档案》，并将考生的有关情况通报其所在学校或单位，记入考生人事档案，作为其今后升学和就业的重要参考依据。

小贴士：2019年考研时间点

初试：2018年12月22日至23日(每天上午8:30—11:30，下午14:00—17:00)。

具体考试科目安排如下：

12月22日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力；下午 外国语

12月23日上午 业务课一；下午 业务课二

12月24日 考试时间超过3小时的考试科目

复试：复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。全部复试工作一般应在录取当年4月底前完成。

(责编：王仁宏、曹昆)