邮票方寸间 纵观改革开放40年

人民网北京12月21日电（刘婧婷） 今日，由中国邮政集团公司、中华集邮联合会主办的庆祝改革开放40年“不忘初心 继续前行”全国集邮巡回展在南京市江宁区举行。

同学们在全国集邮巡回展现场看邮票

“这是杨利伟！”“这里有飞船！”全国集邮巡回展吸引了南京市江宁区麒麟中心小学的同学们，他们有的踮着脚、有的弯着腰，交流着自己在邮票上看到的内容。

据介绍，本次全国集邮巡回展展出了航空航天、“一带一路”之港口建设、美丽中国等主题的邮票，展现了改革开放40年来我国在政治、经济、科技等领域取得的成就。

全国集邮巡回展现场展出的邮票

南京市江宁区集邮协会将带来的明信片和邮票送给观展的小朋友。据悉，本次全国巡回展之所以选址江宁区麒麟中心小学，主要是因为麒麟街道是南京市江宁区最早成立集邮协会的街道，自身具有一定的集邮文化氛围。

全国集邮巡回展现场，小朋友手捧收到的明信片

现场一位集邮爱好者说：“集邮是一门时间的艺术，具有一定的文化底蕴。邮票是‘国家的名片’，邮集是‘百科知识全书’”。

同学们在全国集邮巡回展现场看邮票

南京市江宁区麒麟街道相关负责人表示，希望通过本次展览让更多的人感受到改革开放40年来我们国家取得的伟大成就，凝聚社会正能量，也为建设“强富美高”的新江宁贡献一份力量。

(责编：李依环、白宇)