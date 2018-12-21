北京职业院校领导力培训举行 提升职业教育国际化水平

人民网北京12月21日电 （记者 林露）12月20日至21日，“中英创新创业职业教育联盟（北京）”2018年领导力培训项目在京举行。来自英国的创新创业教育专家分享精彩培训内容，包括中英创新创业职业教育联盟（北京）首批入盟院校在内的42所职业院校的领导、干部参加培训。

此次培训旨在进一步落实英国国家创新创业教育中心（NCEE）与北京市教委签署的《2018-2020年中英创新创业教育职业院校创新创业精英人才培养计划》。

北京市教委职成处处长王东江出席培训班开班仪式。他说，中英创新创业职业教育联盟（北京）成立以来，借助英国的双创资源，开展了培训、比赛等系列活动，有效提升了职业院校的双创水平。他指出，职业院校要在教育观念、课程设置、人才培养、课堂教学、教学评价等方面进行转变。他希望教师能通过大赛及培训，转变观念，将创新创业教育融入到日常教育教学中，通过干部、教师先行，引领学校创新创业教育。

此次培训班由北京市教育委员会指导，中英创新创业教育联盟（北京）和英国国家创新创业教育中心NCEE（China）主办，北京财贸职业学院承办。此次培训班专为职业院校领导而设计，旨在帮助他们发展各自院校的创新创业工作。

英国专家通过“从做中学”提升创新创业领导力。此次培训班既有创新创业教育领导力的培训，也有创新创业课程及教学设计的培训。培训包含了丰富的信息以及交互式和启发式的内容，囊括集体工作、独立工作、讨论、游戏、迷你讲座等一系列课堂活动。在为期两天的培训中，专家围绕英国创新创业教育发展的情况、英国大学领导方式和课堂教学方式、创新创业型大学的成功标准、成为创新创业型领导者的意义等方面进行互动式分享。

为了更好地服务于北京城市职能转变，实现职业教育内涵式发展，做好新时期职业教育面向服务高端化、需求复合化、标准国际化等以人为本的发展方向，在北京市教育委员会指导下，英国国家创新创业教育中心（NCEE）联合北京市20家职业教育院校于2017年12月联合发起成立中英创新创业职业教育联盟（北京）。联盟致力于推进中英人文交流与合作，借鉴英国双创教育先进经验，打造北京市职业院校的学习交流平台、政策服务平台、技能提升平台、校企对接和人才汇聚平台，提高首都职业教育创新创业工作水平。

中英创新创业职业教育联盟（北京）秘书长、北京财贸职业学院副校长姜韵宜介绍，联盟成立以来，组织开展了第二届“中英‘一带一路’国际青年创新创业技能大赛北京赛区及全国赛区的比赛，组织开展了一次学生培训、两次教师培训。同时，中英合作提升双创教育水平还列入了《北京职业教育改革发展行动计划（2018－2020年）》。

通过中英携手，北京市职业院校的国际化水平得到了提升。目前，北京市双创国际化改革已经辐射33所北京市属职业院校，在北京财贸职业学院、劲松职业高中、北京信息管理学校等三所校开展了针对北京市市属职业院校的近10次大规模教师培训，培训教师572人。在课堂应用、软件使用以及课程改革等方面惠及学生近千人，与北京财贸职业学院、劲松职业高中、北京信息管理学校共开发国际化双创及专创融合课程7门。

此外，今年，北京市教委领导与市属职业院校赴英国考察NCEE及英国现代职业教育、现代学徒制模式并签署多个合作协议，将极大提升北京职业院校的国际化水平。

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