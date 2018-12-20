沈阳一中学打造“吃动平衡”系统帮助学生合理膳食

点餐前，先“刷脸”：一上午走了1500步，来一份580卡路里的奥尔良烤肉饭，外加一份440卡路里的菠萝咕咾肉？

“吃动平衡”系统显示：不好意思同学，您的热量将超标，还是香菇菜心配鸡蛋更适合。

这是沈阳市第176中学研发的“吃动平衡”软件系统，帮助学生在饮食与运动之间找到平衡点。据沈阳市第176中学校长陈小峰介绍，学生佩戴一枚黑色手环，即为运动终端采集器，可将步数、距离等运动数据，实时上传到学校的管理平台。系统结合学生身高、体重、肺活量等基本信息，作为一日三餐“吃什么”“怎么吃”“吃多少”的重要参考。

记者在学校食堂看到，食堂打饭窗口有一个显示屏，每日餐品都显示在上面，学生“刷脸”即可点餐。午饭主食有米饭、花卷、馒头等，每日有6道荤素不同的菜肴，还提供红烧狮子头饭、奥尔良烤肉饭等不同的盖浇饭。

食堂将主食和副食的营养、热量等数据化，系统根据学生上午的运动量、消化代谢等基础数据，需要多摄入的标为绿色，少摄入的标为红色，提供个性化营养配餐。

例如，午餐有水煮肉片、红烧猪肉丸、红烧肉土豆、尖椒干豆腐、香菇土豆片、孜然鸡架，如果学生上午的消耗量不大，点了一道红烧猪肉丸后，其他荤菜按钮变成了红色，素菜按钮则变成绿色。在征求同意的前提下，目前学校已有457名学生加入。

一顿午餐为何如此“复杂”？沈阳市第176中学是寄宿式高中，大多数为农村生源，学生一日三餐都在食堂吃，“吃得健康与否”直接关系学生生长发育。学校还很重视体育教学，是国家体质健康监测优秀学校，要求学生每天晨练长跑2500米，并在学生间推广英式橄榄球训练，学校橄榄球队曾代表沈阳市获得省运会冠军、全国冠军。

营养与运动是相辅相成的。陈晓峰发现，这几年学生整体身体素质在下降，营养膳食不均衡是一个重要原因。“运动和营养膳食是学生身体健康的构成支撑。我们就想到研发这套‘吃动平衡’系统，帮助学生合理膳食，以达到身体各机能平衡，促进学生健康成长。”

沈阳市第176中学高二二班学生王树娇告诉记者，自己喜欢吃肉，以前可能为口腹之欲，每顿要吃两个肉菜，现在更注意一荤一素营养搭配。“从帮忙‘管住嘴’开始，这也可以帮助我们培养自律性。”（王莹 彭卓）

(责编：罗天林(实习生)、熊旭)