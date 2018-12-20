原标题：取消特长生招生 让人才培养符合规律

让每所学校办出个性和特色，则是取消特长生招生之后，重视学生个性、兴趣培养的根本之道。

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近日，北京市教委官方微博宣布，今年全市100%的公办小学和初中划片就近入学，小学和初中就近入学比例分别保持在99%和96%以上。今年，北京市各区招收特长生比例为本区初中招生计划的4%以内，明年将取消特长生招生。

今年2月，教育部办公厅印发《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》，对做好2018年普通中小学招生入学工作作出部署。通知要求，要逐步压缩特长生招生规模，直至2020年前取消各类特长生招生。北京市教委有关负责人也曾在今年3月透露，2019年北京小升初会取消特长生，以减少盲目培养特长生的情况。也就是说，北京取消特长生招生早在计划之中，且是贯彻落实国家的规定。

即便如此，北京取消特长生招生，还是引来舆论关注。特长生招生真能取消吗？会不会转到地下，或者以培养创新、拔尖儿人才为名“复活”？取消特长生招生之后，学生的兴趣特长怎么得到关注？

取消特长生招生，主要治理特长生招生存在的两方面现实问题。一是“特长教育”，一些家长为让孩子通过特长择校，不顾孩子实际情况，送孩子去上特长培训班，这增加孩子的压力和负担，也助长了不合理的培训利益链。二是特长生招生变为少数“特权择校”的通道。

实施义务教育的公办学校招收特长生，和就近免试入学的基本原则是背离的。从落实义务教育法出发，必须取消特长生招生。为此，各地教育部门理应加强对公办学校招生的监管，严厉禁止招生中的不规范操作。

取消特长生招生后，怎么关注学生的个性与特长？这是学生家长和社会公众更关心的问题，也影响取消特长生招生政策的执行效果。取消特长生招生，是针对公办学校而言的，有特长的学生还可选择民办学校。推进义务教育均衡，我国各地的基本方式都是“公办不择校，择校到民办”。为避免民办学校择校带来一些地区的择校热，需要注意公办学校和民办学校间的均衡发展问题。

落实学校办学自主权，让每所学校办出个性和特色，则是取消特长生招生之后，重视学生个性、兴趣培养的根本之道。义务教育均衡，不是每所学校无差异办学，而是在保障每所学校有一样的办学条件基础上进行个性化办学，这需要政府部门加大投入力度，落实学校的办学自主权，营造教育家办学的环境，让每所学校重视培养学生的个性和兴趣。

以前专门招收特长生的做法，是对特长生进行“专门培养”，这既影响对其他更多学生的个性化教育，不利于教育公平，也让“特长生”承受很大的压力，而且专门打造特长生的做法也不符合人才培养规律。真正优秀的创新人才是在良好的环境中自由生长而来的。只有每个学生的个性化需求得到关注，学生的个性和兴趣才能得到更好的发展。这是我国义务教育发展的方向。

(责编：袁勃、熊旭)