以教育自信支撑文化自信 13省市教育同仁“寻找中国好教育”

人民网北京12月19日电 （记者 郝孟佳）近日，由中国互联网新闻中心、基础教育论坛杂志社、中国人生科学学会中小学教育专业委员会联合主办的“寻找中国好教育·学校文化建设”（北京朝阳）高峰论坛成功举办。来自北京、天津、吉林、河北、河南、山西、陕西、山东、湖北、江苏、四川、重庆、安徽等13省市的专家学者、校长教师400余人参加。

北京市朝阳区委教工委书记周炜致辞

论坛以“建构适应时代发展的教育文化观——面向新时代的中小学学校文化建设新方向”为主题，旨在集中展示“十三五”以来北京市朝阳区以建构适应时代的教育文化观指引各中小学校实现文化立校、文化兴校、文化树人、文化育人的突出成效，学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，积极探索面向新时代的中小学学校文化建设发展新思路。

国家教育咨询委员会委员、北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长顾明远

国家教育咨询委员会委员、北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长顾明远，中国互联网新闻中心副总编辑薛立胜，重庆市教育委员会副巡视员李源田，中国人生科学学会副会长兼中小学教育专业委员会会长聂延军，北京市朝阳区委教工委书记周炜，北京市朝阳区委教工委副书记、朝阳区人民政府教育督导室主任王世元等领导与专家齐聚清华附小商务中心区实验小学参加论坛开幕式。北京市朝阳区委教工委副书记王彪主持。

“‘寻找中国好教育·学校文化建设论坛’在北京朝阳区举办真是‘适得其所’，因为这十多年来朝阳区通过学校文化建设引领教育质量全面提升的步伐之快、成绩之高，是我亲眼目睹的。目前，在全国教育系统深入学习贯彻全国教育大会精神之际，举办这样的论坛，更是‘恰如其时’。”国家教育咨询委员会委员、北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长顾明远在讲话中表示。

作为北京面积最大、人口最多、国际化程度最高的教育大区，多年来，朝阳区始终将教育作为基础性、战略性、全局性工作，放在民生建设首位，坚持教育优先、优质均衡发展战略，大力推进教育强区建设。在一系列重点领域和关键环节取得新突破，实现了教育快速发展。特别是在学校文化特色建设方面，更是走在了全市前列。

朝阳区委教工委书记周炜在致辞中表示，中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，这“四个自信”中，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。我们要以教育自信创建自信的教育，要通过教育自信建立道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。因此，我们应该把教育自信挺起来，以教育自信支撑文化自信。

据介绍，自2007年开始，朝阳区委教工委、区教委顶层设计、统筹全局，带领全区教育单位持之以恒推进学校文化建设，把建设和改造校园环境文化、规范和完善学校制度文化、深化和改革课程课堂文化、彰显和提升办学特色文化贯穿于学校发展的全过程，为朝阳教育全面、科学、可持续的发展找准了方向和路径，涌现出一批批办学特色日益凸显、教育质量快速提升、学校品质全面提高的文化窗口示范校，为朝阳教育从“教育大区”迈向“教育强区”积蓄了坚实的后劲力量，也吸引着全国各地的教育同仁前来交流取经。

“中国互联网新闻中心‘寻找中国好教育’系列活动在先后走进上海、天津、河南、安徽等省市之后，将本年度的‘压轴戏’设在了北京朝阳，旨在带领全国教育同仁共同探寻朝阳教育以‘文化立校’促进跨越发展、推进强区建设的成功密码，为中国基础教育改革发展选树一个可学习、可借鉴的‘文化兴教’典型与样板。”中国人生科学学会副会长兼中小学教育专业委员会会长聂延军表示。

开幕式上，围绕“学校的文化建设思考与实践”主题，朝阳区委教工委副书记、朝阳区人民政府督导室主任王世元从“学校与学校文化的思考”“学校文化建设的实践”“学校文化建设实践过程中存在的几个不适应”“构建理想教育文化实现学校教育改革”等方面对学校文化建设进行了深入剖析，生动再现了朝阳区教育系统从“校园文化”到“学校文化”再到“教育文化”这一理念认识不断深化、实践探索不断深入、教育质量不断提升的发展历程。“在新时代，如何建构适应时代的教育文化观引领实现文化立校、文化兴校、文化树人、文化育人，是一个值得我们认真探讨的重大课题。”王世元表示。

主论坛现场，重庆市教育委员会副巡视员李源田、南京师范大学教科院班主任研究中心副主任朱曦、长春师范大学教育学院教授黄宝国、北京师范大学教育基本理论研究院院长余清臣、河北省学校文化研究会秘书长彭贤智等分别就学校文化建设议题发表主题报告。

据悉，分论坛活动同时在清华附小商务中心区实验小学、北京市八十中学管庄分校、北京市朝阳区三里屯幼儿园举行。清华附小校长窦桂梅、北京小学校长李明新、北京延庆三小校长段金星、天津滨海新区大港教师进修学校校长刘炳昭、清华附中副校长解巨钊、山东即墨二十八中校长李志刚、八十中学管庄分校校长韩希文、北京军区机关幼儿园园长段春梅、四川成都市机关第三幼儿园园长高翔、北京朝阳三里屯幼儿园园长张爱军、北京密云第九幼儿园园长赵春红等全国知名校长、园长围绕各学段的学校（园所）文化建设展开了深入的交流讨论。

(责编：郝孟佳、熊旭)