高校师生热议习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话

人民网北京12月19日电（李依环）庆祝改革开放40周年大会18日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。全国各地高校组织师生集中收听收看大会现场直播，共同见证了这一具有重大而深远意义的历史时刻。

广大师生纷纷表示，习近平总书记的重要讲话振奋人心。改革开放依然是当代中国最鲜明的特色，是新时代最鲜明的旗帜，是亿万中国人民的共同心声。对改革开放40年的最好纪念，就是书写新的辉煌历史；对改革开放的最大致敬，就是创造新的更大奇迹。

披荆斩棘：将教育改革开放进行到底

四川大学党委书记王建国谈到，习近平总书记的讲话高屋建瓴、内涵丰富，是新时代改革开放再出发的宣言书，也是将改革开放进行到底的动员令。大会隆重表彰了改革先锋，充分体现了以人民为中心的思想。人民群众是真正的历史创造者，学校工作也要充分调动发挥教师和学生的积极性、主动性和创造性。

“习近平总书记的重要讲话，为高等教育未来的发展和学校综合改革指明了方向。”同济大学校长、中国工程院院士陈杰表示，同济大学将持续深化和推动学校综合改革，紧密围绕学校中心任务细化落实改革措施，努力构建与一流大学相匹配的治理体系，推进办学治校治理能力现代化，着力破解一流大学建设过程中的难题与瓶颈，努力办好让人民满意的教育。

“通过聆听讲话，我深切体会到，改革开放是当代中国发展进步的强大动力和活力之源。我们要在更高起点、更高层次和更高目标上推进改革开放！” 北京理工大学校长张军说。

“习近平总书记的讲话，把我们带回了令人难忘的岁月，引发了深深的思考，激起了强烈的共鸣。”中国海洋大学校长于志刚指出，作为国家重点建设的唯一一所综合性海洋大学，学校将扎根中国、面向世界、深耕海洋、深化改革，加快建设特色显著的世界一流大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断作出新的更大贡献。

今年也是上海财经大学复校40周年，校党委书记许涛表示，学校是改革开放的先行者、受益者、助力者。站在新起点、开启新征程，上海财经大学将坚持社会主义办学方向，坚持开放创新的办学战略，为早日建成国际知名的具有鲜明财经特色的高水平研究型大学努力奋斗。

西南交通大学校长徐飞认为,对改革开放40年最好的致敬就是在未来高举改革开放的旗帜不停顿、不止步。学校将继续大力推动人才强校、国际化、数字化三大战略，以及4大学科行动计划和4大人才培育计划，通过平台建设，加大开放、促进交流等，不断将改革开放引向深入。

作为中国遗传药理学和药物基因组学学科的开拓者和带头人，中国工程院院士、中南大学教授周宏灏深刻感受到40年来个体化医学的巨大发展进步。他表示，改革开放是实现中华民族伟大复兴的第三个里程碑。国家要发展壮大，未来发展也仍然要坚持走改革开放的道路，只有坚持改革开放才能实现国家真正的富强，在世界上发挥更大的作用。

电子科技大学马克思主义学院院长吴满意认为，总书记的重要讲话是新时代全面深化改革开放实践活动的根本遵循和行动指南，每个人要深入学认真学，落实落细落地以习近平同志为核心的党中央的各项要求，以更加突出的成绩向新中国成立70周年献礼!

砥砺奋进：每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩

“作为一名科技工作者，国家科学技术的巨大发展既切实见证也亲身经历，深受鼓舞也深感自豪。”中国工程院院士、中国农业大学动物医学院院长沈建忠强调，现代农业的发展一定要坚持依靠科学技术，提升科技水平。从自身来讲，他也将继续带领团队，服务农产品安全，做好动物疫病防控，保障动物性食品安全，进而保障人类健康。

大连海事大学校长孙玉清表示，改革开放以来，学校全面改善办学条件，不断加强师资队伍建设，深入开展教育教学改革，大幅度提高国际化水平，为振兴和发展国家航运事业作出了重要贡献。站在新的历史起点上，学校将坚持特色发展，加快推进世界一流海事大学建设，努力在交通强国、海洋强国建设的伟大征程中续写新的海大篇章。

山西农业大学党委书记廖允成指出，面向未来，学校将大力推进综合改革，进一步激发内生动力，不断加强国际交流与合作，坚持以开放促改革、促发展，主动对接山西现代农业发展需求，促进人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等工作取得新突破。

成都工业学院党委书记李劲松谈到，学校要在新的征程中取得更大成就，在推进快速发展中做出新的贡献。大会表彰的各界先进代表40年来做出了许多不平凡的事情，学校全体教职工也需要在学习过程中提升能力和水平，勇做学校改革发展过程中的弄潮儿。

“作为改革开放40年的见证者、参与者，我亲眼目睹了改革开放40年以来，中国发生的翻天覆地的变化和取得的举世瞩目成就。面向新时代，我们要立足岗位，砥砺奋进。”南京大学党委常委、宣传部部长王明生表示，只要每个人在平凡的岗位上，有作为、有担当、有拼劲，新时代中国一定会再次创造令人刮目相看的人间奇迹。

“改革开放40年来，我们走出了一条具有中国特色的社会主义法治道路。展望未来，应当继续推进法治国家、法治政府和法治社会一体建设，早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。”山东大学法学院院长周长军说。

吉林大学马克思主义学院副教授里光年指出，40年的改革开放使我们更加自信，但更要保持清醒的头脑，我们党还要在“四大考验”中不断成长和发展。“我们完全有理由相信，在中国共产党的带领下，只要坚持改革开放，坚持中国特色社会主义道路，中华民族伟大复兴的中国梦就一定能够实现。”里光年如是说。

“作为一名‘70后’高校教师，有幸亲身见证和参与改革开放，在国外留学期间更加深深感到祖国的日益强盛。”北京林业大学副教授高颖表示，改革开放的伟大成就表明，当初放弃国外优厚的工作待遇、回归教师职业，是自己及伙伴们今生最正确的选择。今后自己也将致力于把国际最先进的木结构理念融入新时代高等教育中，为祖国的木结构建筑和生态文明建设事业不遗余力、输送人才。

“‘80后’站在改革开放潮涌的浪头上，经历了中国从赶上时代到引领时代的变化，见证了祖国发展进步的伟大变革。”北京师范大学生命科学学院专职辅导员殷实认为，于每一个青年而言，要发挥改革开放的精神，敢为人先；于每一个教师而言，要培养具有改革开放精神的优秀学生。未来还将有更多个40年等待大家、等待学生们去奋斗！

北京工商大学材机学院党务秘书周黎指出，自己深深为40年来祖国翻天覆地的变化感到骄傲和自豪。庆祝改革开放40周年大会是致敬历史的纪念，更是再启征程的起点。作为高校育人工作者，他将以昂扬的精神状态扎实做好育人工作，努力向新时代交上满意答卷。

传承创新：在新时代创造中华民族新的更大奇迹

科技部重大专项项目首席科学家、大连理工大学物理学院教授王正汹表示，科技创新是兴国之道。作为一名“聚变人”，沐浴着改革春风，感受到中国的聚变技术从跟跑、并跑冲向领跑，即将成为世界聚变的排头兵。这也激励青年一代，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想、绽放青春光芒！

湖南大学后勤与房地产处处长熊建练表示，经过40年的发展，正走向开放的中国高校后勤在管理体制、服务理念和机制等方面发生了重大变化，未来团队将坚持以师生为中心，构建满足校园服务新需求、更加开放的现代高校后勤保障新体系，让师生共享改革开放发展成果，为办好人民满意的教育提供更优质的服务。

北京吉利学院宣传部部长张广玖表示，要采取多种形式，让广大青年学生充分理解，改革开放40年取得的伟大成就都是经过艰辛万苦奋斗出来的，让广大青年学生的奋斗梦想汇聚成伟大的中国梦。

“我来到中国已经三年，如果没有改革开放，也许就没有如此现代的中国，我也没有机会来到这里学习知识、提升自己。我感谢中国改革开放，以及为改革开放做出贡献的人，是他们改变了我们的生活。”上海交通大学保加利亚籍学生柯芷兰在观看完大会后感慨万千。

“作为一名‘90后’青年，国家给我们提供了很好的学习生活条件，我们要珍惜来之不易的幸福生活。”东南大学仪器科学与工程学院研二学生曾欣认为，国家大力支持科研创新，为学生学习科研提供了很好的背景和支撑。未来自己将努力学习、专心科研，努力成为改革开放的推动者和建设者，为国家、社会发展贡献力量！

中国石油大学（华东）也门籍留学生沙卫诗也收看了此次大会。他对中国改革开放以来的经济社会发展赞不绝口，“ ‘一带一路’倡议让中国成为留学生青睐的国家，留学经历使我见证了中国高铁网络、电子商务、移动支付等引领世界潮流，全世界都在向中国学习，感觉留学中国也倍有面子，希望我能成为中也两国文化交流的使者！”

内蒙古大学哲学学院学生宋田田表示，大会对100位改革先锋进行了表彰，这100位改革先锋来自各行各业，但他们身上所共同具有的改革精神值得学习。新时代的青年要注重学习榜样的力量，在学习、生活、工作中落细、落小、落实，不懈奋斗、与时俱进，用勤劳、勇敢、智慧书写当代中国发展进步的故事。

“作为‘90后’，我与时代发展同向同行，感谢这个时代，致敬改革开放。作为未来民航强国的建设者，我将不辱使命，一往无前！”来自中国民航飞行学院飞行技术专业的学生徐春博说。

北京工业大学经管学院研二学生王倩颖认为，40年来我国已经取得了令人瞩目的成就，但在实现中华民族伟大复兴的道路上仍需要继续奋进。青年一代应当自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者，将自己的青春、智慧和力量融入党和国家建设。

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