北京延庆“双名工程”成果展示活动顺利举行

人民网北京12月19日电（记者 张雨）12月18日，在北京市延庆区第三中学明德堂，来自保定市、延庆区的100余位中学校长正聚精会神聆听延庆三中校长孟宜安关于“开展混合式学习，推进教与学方式变革”的主旨报告。孟宜安介绍了延庆三中混合式学习云平台，学生进行在线学习、面对面学习与移动学习相结合，老师面授和学生自主学习相结合，在校学习与校外学习相结合的混合式学习的情况。延庆三中教育信息化探索的操作性与前瞻性深深吸引了大家。保定市望都县学第二中学副校长汤涛对记者说：“学校如何应对信息技术挑战，延庆三中给了我们一个成功范例，非常值得我们借鉴，解决了我很多疑惑。非常幸运走进延庆双名工程成果展示活动，学习了一批名校长的办学管理经验，很开眼界，大大拓展了自己的办学的思路。”

这是延庆区“双名工程”成果展示活动的一个现场。据悉，本次成果展示活动在延庆三中、延庆一小、延庆一幼等5个现场举行，共有孟宜安校长、吴晓波校长、段金星校长、刘胤老师、李淑芳老师、贺艳霞老师等15位名校长、名师举行了丰富多彩的展示活动，有800余名干部教师参与学习交流活动。这是延庆双名工程经过近两年的研修，所取得一系列重大成果的展示，这些成果涉及基础教育前瞻问题，如教育信息化、校本课程建设、学科整合、小班化教学、学校特色建设、学生核心素养培养、课堂变革等一系列问题，延庆名校长、名师们在导师们引领下，砥砺前行，奋力探索，形成延庆经验。本次成果展示内容丰富，既有主题发言、教学示范课展示、特色活动展示，还有专家点评、学校参观等，可以说是延庆名校长近两年办学实践探索的一次集中展示，是延庆名师教学创新的一次集中亮相，也是延庆名校长名师群体的一次集中引领。

延庆双名工程是北京教育学院与延庆区教委联合举办的一个名校长名师高端研修项目，是在名校长名师培养模式上一次市区联合的探索，项目负责人是北京教育学院交流培训中心陈丽教授。陈丽对延庆双名工程进行了专业设计，为每位学员各配一名在北京市乃至于在全国都有影响力的理论导师与实践导师，以行动改进研究为主要研修方式，辅以理论学习、参观考察、跟岗学习、同伴交流、读书自学等多种方式，在改进学校教育教学管理某一重大问题、推动学校发展、教学质量提升的同时，提升了学员教育境界与综合素养，既造就了一批延庆名校长名师，也推动了延庆教育改革与发展。

本次成果展示活动由延庆区教工委副书记王秦生主持。北京教育学院党委书记杨公鼎、北京市教委人事处副处长邓永卫、延庆区教委主任魏旭斌、延庆区教工委书记王建军等出席了活动，来自北京电教馆、首师大、北京市教科院、北京教育学院、现代教育报、东西城教研中心等22位专家、校长、教研员进行点评。

(责编：李镭)