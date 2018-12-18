原标题：再晚也不迟！84岁得州妇女获得大学学位

据美国侨报网16日报道，现年84岁的珍妮特·费恩(Janet Fein)将于近日从得克萨斯大学达拉斯分校毕业，获得学士学位。在抚养了5个孩子，退休6年后，费恩实现她长期以来的一个目标。

据报道，费恩主修社会学，她表示喜欢所有的阅读和写论文，“每节课让我学到了很多，我很开心”。

报道称，65岁及以上的老人在美国大学生中所占比例不足1%。根据美国国家教育统计中心的数据，2015年，在2000万名大学生中，老年学生约占6.7万人。

得克萨斯大学休斯顿健康科学中心UTHealth衰老联盟的执行主任卡梅尔·戴尔博士(Carmel Dyer)说：“让自己保持活力和活力，给自己一些期待的东西，是一个非常积极的举动。”

费恩参加了一个州项目，该项目允许65岁以上的人在得州的公立大学免费学习6个学分。得州高等教育协调委员会的数据显示，2017年约有2000人使用了这一优惠。

费恩说，最初上课时，她能够独立生活，自己开车到学校，后来她需要借助助行器和氧气。在她无法前往学校的时候，她参加网络课程来满足学位要求。

据报道，费恩在纽约布朗士长大，她说高中时只想毕业找份工作，16岁早早毕业后，她去一家服装制造商当秘书。之后她结了婚，在家陪伴孩子18年，在过去的几十年里做过几份工作，包括在达拉斯一家骨科医院当了20年的秘书，在2012年她退休了。她曾攻读了20年的副学士学位，在1995年拿到学位。

(责编：郝孟佳、熊旭)