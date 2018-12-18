“90后”青年组团加入适老化改造工作

原标题：“90后”组团加入适老化改造

改造团队在墙上安装定制助力扶手

身着绿色工服、背着十几斤重的工具包，一群“90后”每天出入不同的老人家里做着居家适老化改造，从身体健康评估、设计改造方案到实施改造定期回访……这些服务全都由这些看起来还有些稚嫩的面孔完成。近两年来，这支由“90后”组成的安馨孝心天使服务团队已经为全市1800多户家庭做了适老化改造。

记者从北京市民政局了解到，全市2016年启动了经济困难老年人家庭适老化改造工作，截至2017年底，已完成适老化改造4682户。今后会逐步将基本适老项目纳入社会福利体系，扩大政府托底保障的范围。

招人难，半年才招到第一批成员

为何要组建这样一支年轻的队伍服务老人？团队负责人孔悦告诉记者，最初团队也考虑过找四五十岁经验丰富的护理员上门服务，但发现老人们看到年轻人时会更开心。“他们觉得就像和孙辈相处一样，有亲切感，很愿意聊天。每次队员离开时，老人们还会说‘等你们下次再来啊’。”孔悦说虽然团队年轻，但大多数都是民政类学校毕业的学生，有护理的专业知识和护理经验。

别看团队如今已初具规模，在最初招人时却着实费了不少工夫。“前几年我们到民政类学校招人时，发现学生们对居家适老化改造都没有什么了解，不知道这一行是做什么的，觉得行业前景也未知，很难招到人。”孔悦说，他们在校园招聘季曾走访了很多家开设养老服务与管理的专业院校，举办了多次宣讲才让更多学生对这一行有了了解。“我们最初招人的标准很简单，最重要的就是有爱心、耐心，愿意为老人服务。”最终，用了半年左右的时间，团队迎来了第一批成员。经过专业培训和不断总结经验，这些当年刚毕业的学生们如今大部分已成为团队骨干。

刚满23岁的介助咨询师杨帆如今已算团队中的“元老”，虽然毕业于长沙民政学院，但在校时她对居家适老化改造几乎没有了解。“像我们学这个专业的，大家都想着毕业后到养老机构成为一名护理员，刚听到这个岗位的时候觉得陌生又新奇。但了解这个岗位后许多人当场就决定来这儿了。”杨帆笑起来甜甜的、很有亲和力，她说很喜欢和老人相处，也想用自己所学服务尽可能多的老人，“来团队这两年，我已经为近百户家庭做了适老化改造。看到越来越多的爷爷奶奶说他们居家改造后生活更安全更便利了，我也特高兴、特有成就感。”

上门难，从拒绝改造到和朋友分享

“这家里拐角的地方加上扶手、地面做了防滑，还真管用，脚底下也不出溜了。”享受着适老化改造的成果，西城区椿树街道的刘奶奶特满意，但在改造前，刘奶奶的态度可不一样。

刚进入古稀之年的刘奶奶腿脚还算灵便，在儿子康先生提出要给家里做适老化改造的时候满心不乐意：“我又没什么毛病，生活能自理，为什么要安这玩意儿。你们不用担心，我摔不着。”在刘奶奶看来，适老化改造多此一举。康先生平时工作很忙，每周回家看望老妈一次，最担心的就是老妈在家中发生意外跌倒。“我也知道我妈，一来不服老，二来呢觉得没必要花这个钱。”康先生说，“老人最怕摔，万一磕着了是大事，如果有个三长两短的，全家后悔都来不及。我是想着能预防点儿最好，心里也更踏实些。”

左说右说，刘奶奶最终同意“试试”。服务团队上门为老人进行了地面防滑处理、老人常经过的墙边安装了扶手、卫生间装上了马桶助力架和洗澡椅……根据老人的情况，服务队员还送去了放大镜、适老防滑鞋等适老化用品，一一为老人讲解如何使用。体验了一段“改造后的家”，刘奶奶的态度逐渐有了改观。“这改造之后，还真觉出些变化来。原先穿着拖鞋在屋里走的时候，偶尔会打滑，现在还真没再出现这情况了。”刘奶奶不仅自己的态度变了，还主动当起了居家适老化改造的义务宣传员，平时跟老姐几个拉家常也会把自己的体验分享给大家，“毕竟我们这上了年纪的人，家里安全了，不摔倒、不出意外才是给子女们最大的福气。”

孔悦说，适老化改造最重要的作用之一就是预防，对于那些行动已经不那么方便、或者已经需要专人照顾的老人来说，专业的适老化改造能大大提高自立自理生活能力。“现在的老人绝大多数是‘30后’‘40后’，不舍得给自己花钱、也不愿意让子女给自己花钱，更不想给家人添麻烦，所以很多时候是将就的状态。再加上老人普遍不服老，觉得做这些没有必要。但等到真的不小心跌倒了、摔伤了，后悔也晚了。子女有心想为老人家里改造，服务队也希望通过服务让老人感受到这份孝心。我们的口号是‘为孝心打工’，在努力做好老人‘孝心天使’的同时，也要当好子女们的‘孝心管家’。”

改造难，转个身都困难卫生间如何改

“为老人做居家适老化改造和普通装修不一样，是有温度的服务。”96年的小伙儿鄂朕去年来到团队,起初他觉得加装扶手、做地面防滑这类的改造很简单，“原以为把需要加装的东西安上就好了，来了之后才发现和想象得不一样。”拿加装扶手来说，打钻方式都得根据墙体结构的不同区别对待，“如果不分墙体结构，都按同一种方式打孔安装，不但对墙体本身造成破坏，扶手还安得不牢。如果扶手松动了，就可能给老人造成摔倒风险。”

让鄂朕印象比较深的是老旧住宅的改造，因为房屋面积普遍较小，标准尺寸的扶手或辅具都需要经过再打磨加工才能安装使用，需要花费更多工夫。鄂朕这个月刚刚服务过的一户家庭就是这样，“老人家里的卫生间不到5平方米，洗手池、淋浴、马桶等设施已经占去了卫生间的大部分空间，一个人在里面转身都困难，标准尺寸的扶手和马桶助力架根本没法安装在现有空间里。”

改造当天，鄂朕一大早就带着十几斤重的工具包和材料上门了。老人家里的卫生间年头长了，地面有一块块斑驳发黑的污垢，做防滑处理前地面需要彻底清洁，鄂朕就跪在地上反复清洗。看到鄂朕被打湿的裤边和袜子，老人心疼地劝起来：“不用再擦了，我自个儿都没这么擦过家里的地，已经很干净了。”

为了给老人定制更方便安全的卫生间环境，鄂朕和同事们趴在地上弯着腰一点点测量着数据，门槛、水池、淋浴、马桶、灯光、地面……根据空间情况，团队将标准尺寸的扶手按比例裁短，再用水平测线等工具量出扶手支架的重心，以便固定扶手，保障使用安全。“就像量体裁衣似的，重新裁制的扶手和支架从长度、重量到与墙面的安装距离等等都得仔细核对上，要不老人使用起来也不顺手。”鄂朕告诉记者，每户老人的身体状况和居住环境不尽相同，适老化改造就需要针对不同家庭量身定制，在正式改造前服务队都要先进入老人家里进行咨询，再根据老人的实际需求进行适老化改造方案的企划和实施。

政策说，适老项目逐步纳入社会福利

记者从市民政局了解到，目前全市有90%以上的老年人选择居家养老，其中半数为“空巢老人”，10%独自居住，缺少家庭的照护。随着年龄增长，老年人产生了明显的生理机能变化，家庭适老化改造可以通过施工改造、设施配备、辅具适配等方式改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，提升居家生活品质。

在建筑硬件改造方面，主要包括地面、墙体、卫生间等居家生活的关键部位和功能区。家居家装改造方面，涉及柜子、桌椅、厨具、灯具、五金配件等家具家装无障碍化、自动化、智能化等适老改造与处理。康复辅助器具适配的主要类别则包含助餐类、助行类、如厕类等8类，对老年人缺失的生理功能进行补偿、代偿。

据了解，全市2016年启动了经济困难老年人家庭适老化改造工作，对全市户籍60周岁及以上的城市特困、农村五保、低保、低收入老年人家庭进行适老化改造。各区通过政府采购公开招标入围评估服务组织和服务供应商，建立改造目录菜单，通过北京市养老服务与管理信息平台统一进行改造过程监控与信息管理。截至2017年底，已完成经济困难老年人家庭适老化改造4682户。

在“十三五”期间，全市还将完成现有经济困难老年人家庭的适老化改造任务，并逐步将基本适老项目纳入社会福利体系，扩大政府托底保障与重点保障的范围。此外，还会继续探索对老旧小区加装电梯、社区无障碍化、社区公共为老服务设施配置、家庭改造等适老化改造给予一定的补贴，提供护理床、轮椅、助行器、浴凳等基本适老辅助器具无偿租用服务。如有改造需求的老年人，可向所在区民政局提出申请。（李怡）

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