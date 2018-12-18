专家解读英语四六级考试：话题接地气 内容更国际

人民网北京12月18日电 （记者 林露）上周末，全国大学英语四、六级考试刚刚落下帷幕。新东方在线大学英语考试命题研究中心潘赟老师对此次考试进行解析时表示，随着中国国家英语等级量表在6月的施行以及与国际知名英语考试、国外知名语言量表的对接研究，此次四六级考试从难度、话题内容和考察目的上都更接近中国外语能力测评体系建设的目标。

潘赟分析说，本次四六级阅读重点考察了学生对于作者及各方观点的提取能力，典型例题是仔细阅读部分，与等级量表中要求的“分辨不同观点”“提取作者的主要观点”更加接近。

听力考试重点在于对主旨大意、重要事实和细节等处的掌握，与等级量表所述的“能获取主要的事实性信息”“能听懂语速中等、题材熟悉的讲话、报道和内容浅显的学术讲座”更为接近。六级侧重于对内容的理解，要明确掌握词汇的含义才能将题目答对，四级则是听清内容即可作答。

写作、翻译都重点考察与大学生日常生活、学习和工作相关的话题，均与等级量表中所述要求更为接近。六级更侧重通过分析表达自己的观点、态度，句式更复杂，对词汇量要求更高；四级则是更侧重陈述事实现状。

纵观本次考试，较四级考试而言，六级考试从听力、阅读、翻译上对语言能力和词汇范围的要求更广。整体考试难度跟英语等级量表中五级与六级的进阶相近，体现出不同的语言能力要求。

整体上看，本次考察的题目在历年考题上、托福雅思真题上都有原题或者原文重现。四六级写作话题曾经在近三年的考题中考察过近似话题，也在2000年前后的托福题目中出现过。部分阅读题目选材源自国外的一些科学、新闻网站，题目更国际化和专业化。

翻译话题围绕着中国社会发展，内容生活化，接近大学生的生活和时下流行话题，更易于表达。

听力部分的话题涉及科技、经济、教育、气候等内容，需要同学们对各类知识都有一定了解。

本次考试结束后，部分同学正在积极备战明年的英语四六级考。潘赟建议，同学们首先要熟悉题型，把握各题型的考点所在；再寻找相关题型练习，尤其是对英语能力相对较弱板块进行有的放矢的训练，归纳做题规律和技巧。“仅仅依靠刷题和技巧是不够的，如果本身英语实力不能得到有效提高，考试技巧也只是空中楼阁、水中明月。”

潘赟说，跳出英语考试本身，可以发现四六级考试和2018年6月1日施行的《中国英语等级量表》殊途同归，设计理念和考察能力都旨在提升中国考生听、说、读、写、译的能力。同时，通过不同等级考察范围和目标的设定，进阶式的考试、进阶式的训练，并结合国际化的考题，全面提升中国考生各项英语技能。

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