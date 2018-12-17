中国高考成绩被更多世界名校作为留学录取条件

启德教育16日在北京发布的《中国留学市场2018年盘点与2019年展望》报告指出，中国高考成绩受到越来越多国外优质院校的认可，但名校申请竞争也将继续保持白热化。

当日发布的《中国留学市场2018年盘点与2019年展望》报告，以启德教育自有客户服务数据为基础，综合整理美、英、澳、加等中国学生主要留学目的地的各类官方数据及相关机构报道，梳理出2018年包括出国留学、语言考试、游学等在内的中国大留学市场概貌，国内外最新留学政策以及各主流留学目的地发生的可能对中国留学生产生影响的大事件，并对2019年中国留学市场的发展变化进行了展望与预测。

该报告提到，美国国际教育协会(IIE)《Project Atlas 2017》的数据显示，中国不仅是最大的留学生源国，同时也是热门留学目的国，2017年，中国留学生在读人数占据了多个主流留学目的国的榜首位置，分别为日本(43.98%)、澳大利亚(34.8%)、美国(32.51%)、加拿大(29.3%)、新西兰(28.56%)、英国(19.53%)、德国(12.83%)、法国(8.88%)；2017年共有超过460万国际学生在全球范围内进行高等教育阶段的学习，其中美国、英国、中国、澳大利亚、法国、加拿大、俄罗斯和德国的国际留学生占到了总人数的77%。

该报告称，中国高考成绩受到越来越多国外优质院校的认可。2018年10月，英国老牌名校，“罗素大学集团”成员伯明翰大学宣布接受中国学生使用高考成绩申请本科课程，随后，英国莱斯特大学、邓迪大学、肯特大学、西英格兰大学等也陆续宣布接受中国高考成绩。

而在加拿大，医博类排名前8以及综合类排名前3的名校本科申请均需提供高考成绩作为录取必要条件。世界排名前50的加拿大英属哥伦比亚大学，中国学生申请2019年秋季入学，必须递交中国高考成绩，否则需要提供至少三门AP成绩，并且不能用SAT或ACT等其他国家的标准化考试成绩替代。

目前，澳大利亚的24所高校认可并接受中国高考成绩，澳大利亚“八大”中已有7所接受中国高考成绩申请本科课程。大部分接受中国高考成绩的澳大利亚高校都要求申请人的高考分数至少要达到本地录取二本线以上，其中“八大”要求一本线以上甚至更高。相比国内激烈的高考录取竞争，相同分数有可能申请到世界排名更高的澳洲大学，也吸引了不少中国学生高考留学两手准备。

此外，启德的该份报告还提到，随着留学人数越来越多，申请成绩越来越好，名校申请竞争将保持白热化。启德教育《2019美国留学报告》显示，美国8所常春藤大学2018年总录取率，除康奈尔大学外，其他7所大学的录取率均在10%以下，哈佛大学的录取率更是低于5%。对比2017年的数据，这8所常春藤大学在录取率上都呈现了下降趋势。

同样在2018年，澳大利亚高校的会计、金融等商科热门专业均出现提前满位的情况，澳大利亚本硕申请竞争持续升温，2019年录取要求有继续提高的趋势。

本就热门的英国留学，申请人数将继续保持上升，英国院校纷纷采取分阶段录取、多轮制申请等政策吸引优秀学生提前进行规划和准备。特别是今年英国部分院校不仅提前开放申请，热门专业的申请截止的时间相比以往也提早了不少，如布里斯托大学经济、金融和管理学院下设的热门硕士课程11月2日即停止接受来自中国地区的申请；诺丁汉大学会计与金融专业于12月7日截止申请。

此外，该份报告还详细分析预测了美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰及其他欧洲、亚洲国家和地区高校的热门留学专业、签证政策，以及雅思、托福考试的变化等。(李妮)

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