南京航空航天大学 五位总师共上一堂思政课

C919大型客机、北斗三号卫星、AG600水陆两栖飞机、直—19武装直升机……今天，南京航空航天大学的校园分外热闹，一批“国之重器”的总设计师重返母校，变身思政公开课教师，以生动的人生和科研经历讲述自己的家国情怀，给母校师生上了一堂感人至深的思政课。

上午9点，南航大学生活动中心偌大的礼堂内座无虚席，“爱国奋斗·南航担当”校友总师思政公开课正式启动。启动仪式上，5位总师受聘担任南航思政工作首席专家。

“大家好，我是1986级校友陈忠贵”“我是1980级学生吴希明”……伴随着掌声，中国航空学会理事长林左鸣，C919大型客机总设计师吴光辉，北斗三号卫星总设计师陈忠贵，AG600水陆两栖飞机总设计师黄领才，直—10、直—19总设计师吴希明这5位“大国重器”总设计师逐一登上讲台。

“我们一直在构思，怎样去给大学生讲好爱国担当这堂课。希望通过创新思政课模式，让学生学会艰苦奋斗、勇于担当。”南航党委书记郑永安说，此举就是要激励南航师生把个人理想自觉融入国家的发展伟业。

“作为一名航空人，艰苦奋斗、自力更生是一切的基础。”曾获国家科技进步奖特等奖的林左鸣最先开讲，他结合自己的求学经历，回顾了中国航空事业从无到有、从弱到强，逐渐走向世界舞台的过程。“希望母校的学生能坚守信念，共同建设好祖国的航空航天事业。”林左鸣说。

“我是南京航空航天大学1977级校友。”C919大型客机总设计师吴光辉一登台，现场掌声雷动。“中国自主设计研制大飞机，是几代航天人的梦，如今终于实现了！”

“今天我想跟同学们分享两句话：一句是心中有阳光、脚下有力量；另一句是要坚持自力更生、自主创新。”吴光辉说，“大飞机的自主研制技术带动了中国航空航天工业发展，包括相关产业乃至高等教育的发展。这也使我们意识到，必须自主创新，拿出好的产品，才能在市场上站稳脚跟。”

谈起自力更生，中国自行设计研制的水陆两栖飞机“鲲龙”AG600总设计师黄领才同样难掩激动心情。“这是目前世界上在研最大的水陆两用飞机，光是研发就花了十几年时间。”

“我想从设计师责任的角度来谈谈自己的一些体会。”课堂上，黄领才还带来了自己入学的照片，他说自己当年的宿舍6名同学中出了3位总师，大家都在为推动特种民用飞机事业发展努力，“我觉得爱国奋斗、南航担当将是我们新的名片，也将是我们每一个南航人在未来的征途上前进的绵绵不绝动力。”

校友们平实、真诚的分享流淌着浓郁的家国情怀，强烈地感染了在场的听众，南航还有逾万名师生通过观看直播参与了这场特殊的思政课。

“爱国首先要学好知识夯实理论基础。”南航航空宇航学院工程力学专业大四学生金天棨已经成功保送清华大学攻读固体力学专业，他说自己已经决定走上科研道路，总师学长们的分享是自己今后为学科创新发展贡献力量的强大精神动力。（缪志聪）

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