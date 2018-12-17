少数民族文字典籍精华助研究者回归古籍

“惟殷先人，有册有典”。数千年来，典籍文献世代相传，成为优秀传统文化的重要载体。由我国著名民族语言学家、民族古文字和文献学家张公瑾任名誉主编，中央民族大学教授黄建明、张铁山任主编的《中国少数民族文字珍稀典籍汇编》（以下简称《汇编》）历经多年打磨终于出版。

《汇编》全套共28册，全书体系严整，卷帙浩繁，收录了涵盖纳西东巴文、彝文、藏文、八思巴文、傣文、察合台文、蒙古文、满文、西夏文、契丹文、女真文、水书、古壮字、古布依文等14种少数民族文字的珍稀典籍，以及包含历史、哲学、宗教、文学、历法、经济、医药等各方面内容的190余份古籍原件，是我国首次大规模、系统性地整理多民族多文种文献典籍原件的集大成作品，所收典籍均为精心挑选的明清善本，基本反映了我国少数民族文字典籍整体面貌，体现了中华民族文化多元一体的特征。

在提出“书写在古籍里的文字都活起来”之前，少数民族古文献研究领域自身也面临着发展的瓶颈，即随着研究的不断深入，当代很多少数民族古籍研究者面临这样的困境——虽然从事民族古籍的研究，但从未或很少见过相关古籍的“真面目”，尤其是很多青年学者的研究基本停留在前辈学者取得的成果阶段，并没有获得实质性的突破。这套《汇编》使青年学者获得古籍“原件”、回归古籍“本身”成为可能。

少数民族文字古籍负载着少数民族的历史文化，记录着各民族之间的联系和交往，是研究少数民族社会历史和各民族关系史的第一手资料。同时，通过民族古籍也能正确认识相关民族的历史文化、深刻认识中华民族共同发展的状貌，对加强民族团结、维护祖国统一有着不可替代的作用。

从形式上看，《汇编》打破了单一民族或单一文种文献典籍的整理出版模式，首次将多民族、多文种文献典籍中的精华汇为一编，为相关领域、相近文种的比较研究提供了便利；从内容上看，书中收入的大量民间文献典籍原件均为首次刊布，将有助于研究者推动相关领域的学术研究。此外，该书将珍稀性、民间性和代表性作为少数民族文献典籍的选择标准，并采用全彩影印方式印刷，为学者提供了等同于原件的民族古籍重要素材。（闫进芳）

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