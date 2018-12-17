第十七期钱学森论坛举办 聚焦创新驱动制造业体系建设

人民网台州12月17日电 今天，第十七期钱学森论坛暨首届中国（台州）航天产业发展论坛于浙江省台州市举办。本次论坛由台州市人民政府、中国航天系统科学与工程研究院、中国航天工程发展战略研究院、钱学森军事系统工程研究院共同主办。20余位院士、将军，数百位专家齐聚台州探讨如何更好发展航天产业。

台州市委书记陈奕君在致辞中表示，台州民营经济最大的特点，就是以实体经济为主体，制造业为主业。新形势下，台州因势而动，主动布局，推动航空航天产业无中生有、裂变扩张，成为“台州制造”的一张名片。他表示，希望借本次论坛之机，继续深化台州与航天十二院的全方位合作，推动“军工科技”与“民营经济”的深度融合、“航天智库”与“台州制造”的优势叠加。

中国航天系统科学与工程研究院院长、国际宇航科学院院士薛惠锋作了《助推民企创新迈向制造未来》的报告。薛惠锋提到我国制造业正面临着创新驱动、结构优化“转换升级”的调整阵痛。他认为，“人机结合，人网结合，以人为主”是现代制造业体系建设的必然选择，从“物理-数字-知识-智能-智慧”的梯级变化将是制造业体系建设的必由之路。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁提出，以遥感信息大众服务为目标，发展我国商业卫星遥感系统，具有重要的社会、经济效益。首先要保障国家安全与权益、贯彻“军民深度融合”战略；其次实现卫星遥感从“大事业”到“大产业”迈进、壮大卫星应用产业。

军事科学院少将姜春良认为台州航空航天产业发展的重点是做强无人机产业集群、做宽通航飞机及配套体系、做大商业航天和卫星产业、做高区域知名度、做优无人机航空小镇。

关于航空航天领域人才培养这一话题，多名院士接受了人民网记者的采访并发表看法。中国工程院院士王礼恒说：“创新是动力，人才是第一要素，人才培养至关重要。学校应加强对工科人才的定位和培养，让工科学生深入到工厂和企业中去接触、去观察、去实习，让工科生真正同工程相结合。”他还强调了应培养具有创新意识、创新活力的人才，不仅仅是在高校教育阶段要注重创新精神，到了企业岗位上更应注意创新能力的提升。

“当下高校课程种类繁多且细化，但是学生普遍缺乏实践方面的学习，导致毕业后到工作单位需要很长时间适应工作。”中国工程院院士张立同提出，应将实践与理论相结合，在高校教学中加强实践环节的训练。

中国科学院院士王乃彦认为，培养优秀的科技工作者不仅要从专业知识传授上入手，更应使他们形成科学的思维方法并掌握解决问题的能力，用系统工程方法来武装科技工作者的头脑。

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