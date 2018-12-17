《2018中国劳动力市场发展报告》在北师大发布

人民网北京12月17日电（孙竞）由北京师范大学劳动力市场中心组织撰写《2018中国劳动力市场发展报告》16日在京发布。报告指出，劳动力市场平衡性直接影响着经济活动全局。

发布会现场照片

报告认为，改革开放四十年以来，我国劳动力供给从结构性过剩转向结构性短缺，高技能劳动力短缺与低技能劳动力结构性失业共存；受劳动力市场分割等因素的影响，劳动力市场一价定律的实现存在较大的障碍，城乡之间、区域之间和行业之间的工资差异非常明显，收入分配差距仍然在高位徘徊；劳动力市场的高流动性开始逐渐降低，劳动力流动的户籍障碍依然没有完全化解；劳动力市场调控政策取得了明显进展，社会保障基本实现了对劳动人口的全覆盖，但是社保覆盖水平的不平衡问题依然突出。上述四个方面的问题，反映了劳动力市场不平衡性的四大内容，同时也影响着经济发展平衡性与充分性目标的实现。

报告围绕劳动力市场的供给需求、价格、流动性和政府治理这四个方面，构建了由4个二级指标、9个三级指标形成的中国劳动力市场平衡性指数。报告利用该指数测度了近十年来中国劳动力市场平衡性状况，认为体现出如下八大特征。第一，劳动力市场平衡性呈上升趋势。2007—2016年，中国劳动力市场平衡性指数呈现上升趋势，从2007年的53.6上升至2016年的64.7。第二，区域劳动力市场平衡性差异显著。该报告的一个判断是，经过40年改革开放的实践探索，中国的劳动力市场已经走出了无发展的绝对平衡阶段，正在向更高质量均衡发展阶段迈进，在这一循序渐进调整过程中，出现局部不均衡问题是不可避免的。第三，劳动力市场回复到相对平衡状态的能力较强。政府在积极作为，旨在“熨平”短期经济波动对劳动力市场的影响。指数值在1-2年内能回复到冲击发生前的水平，并在之后呈现继续上升趋势。第四，“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存。最突出的现象就是部分行业高级技术岗位招人难，而部分可能被新兴技术取代的行业面临垄断性收入下降和失业风险。第五，政府调控引起劳动力市场供需指数较大波动。劳动力市场供需指数体现出政府的积极作为，也体现了危机期间的过度调节问题。第六，经济发展成果的分享性提高但收入不平衡依然明显。第七，有序流动成为劳动力市场平衡性的“调节器”。第八，社会保险体系是促进劳动力市场平衡的有效手段。

有鉴于此，报告认为，为致力于实现劳动力市场平衡发展和充分就业，可以从如下五个方面来进行政策选择：一、坚持扩大就业与提高就业质量并举，在实现比较充分就业的同时推动实现更高质量就业；二、推动城乡和区域平衡发展，弥合劳动力市场鸿沟；三、消除性别歧视，实现劳动力市场性别平等；四、提高劳动力素质，补齐技术进步的洼地；五、缩小收入分配差距，在提高效率同时实现公平。

(责编：刘婧婷、熊旭)