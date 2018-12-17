培育“数字工匠”全国三维数字化创新设计大赛决赛举行

近日，第11届全国三维数字化创新设计大赛全国总决赛在云南省玉溪市举行。本届大赛以“‘数字工匠’玉汝于成‘数字工坊’溪达四海”为主题，大力培育“数字工匠”，孵化“数字工坊”、营建“数字生态”，吸引数字科技人才与科技产业资源，并聚集、聚合、聚焦、聚变，打造“赛、奖、会、展、院、坊、云”数字科技文化创新产业新业态。

多位部委领导、两院院士、行业领军人、企业家及600多所高校校长、专家学者齐聚玉溪来到决赛现场，围绕“一带一路”、新时代新型工业化与数字经济创新发展所面临的科技创新等主题展开对话。

据介绍，共有来自全国31个省、自治区、直辖市赛区的600支队伍入围总决赛，约2000余名参赛者1000多家企业齐聚一堂，同场竞技，现场对决3D创新能力。

华南理工大学广州学院“椰果采摘者”团队凭作品“智能环抱式椰果采摘机”获得数字工业设计方向二等奖; “创一实验室”团队的“基于视觉定位的多关节串联人形机器人手臂系统的研究与实现”作品获得人工智能与机器人创新方向全国二等奖。

华南理工大学广州学院代表作品“多关节串联人形机器人手臂系统”，机械结构主要由底盘、关节部分、支撑部分、抓握部分四部分组成，该机械手成本较低，解决了在教学或创客创作时，没办法拥有高价的工业机器手这一设备问题。另一作品“智能环抱式椰果采摘机”，运用轮滑和加压机构解决了机器爬树的难题，把重的电池和气压模块都放到远端，设备以最瘦身的方式上树摘果。（陈艺娴）

素材来源：华南理工大学广州学院

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