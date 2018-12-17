百名教师专家共话高校形势与政策课程教育教学

人民网北京12月17日电 近日，由人民出版社主办的“首届（北京）高校形势与政策课教育教学培训班”举办。来自山东省60余所高校的110余名形势与政策课骨干教师参加了培训，就形势与政策课教学中的热点难点问题、教学专题的把握等方面与国内专家展开交流。

首届（北京）高校形势与政策课教育教学培训班现场

教育部高等学校社会科学发展研究中心主任王炳林，中共中央宣传部《党建》杂志社长慈爱民，山东省高校德育研究中心主任姚昌，人民出版社党委副书记王彤出席了本次培训班的开班仪式。

人民出版社党委副书记王彤在开班仪式上发表致辞。他讲到，人民出版社借助人民出版社自身的思政资源优势，积极开展高校思想政治教学研究、教材编撰及培训服务，落实“大思政”的格局构建，打造国家级、高质量教学服务平台，为全国高校思想政治教育教学工作助力。

教育部高等学校社会科学发展研究中心主任王炳林在开班仪式上提出，高校思政教师应当“坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质”上下功夫，同时要“强素质、做研究、抓重点、讲故事”切实讲好思政课。

本次培训课程设置从专家解析高校形势与政策课教育教学方法及教学管理经验分享，到当前国内外各领域焦点、热点问题专题讲座两个环节开展，邀请中央民族大学校长黄泰岩、国防大学教授李莉、北京科技大学教授彭庆红、中央党校教授罗平汉分四个专题讲座，从中国宏观经济走势与供给侧结构性改革，到国家安全战略，再到形势与政策课程教育实践，最后回到改革开放，回顾过去四十年，温故知新。（陈艺娴）

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