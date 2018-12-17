让儿童用世界语言讲好中国故事 传播好中国声音



首届国际少年儿童文化交流年会现场

人民网北京12月17日电（刘婧婷）近日，“拥抱新时代”首届国际少年儿童文化交流年会在京举行。本次交流年会由中国儿童中心对外交流中心主办，旨在搭建国内外儿童的文化交流平台，培养中国儿童的跨文化交往意识，学习用世界语言讲好中国故事，传播好中国声音。据悉，交流年会分为“经历·成长·梦想”儿童分享会、圣诞夜市、工作洽谈与答谢三个环节。

据悉，部分国家的驻华大使、参赞，相关部委代表、教育机构专家、非遗传承人，中国儿童中心领导，学员、家长与教师代表等参加了本次年会。